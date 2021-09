Hladen tuš za Branka, Metka mu je ušla k Milanu

Branko Cvek je razočarano ugotovil, zakaj se mu Metka Šeškar ni pridružila na kavču. Do tekmeca Milana je zavzel kritično stališče, kajti Metka mu je še vedno všeč.

Po vsaki oddaji Ljubezen po domače bodo tudi letos na kavče sedli komentatorji, VOYO pa vam omogoča ekskluzivni enotedenski predogled vsake oddaje. Bratoma Hafner se je v tokratni oddaji pridružil junak podeželja iz pretekle sezone, Janez Rebernik. Ostali komentatorji so Branko Cvek in Josip Drabik ter Doroteja Knehtl in Alenka Brezovšek. Vsi so si z zanimanjem ogledali snubce in snubke, ki se bodo borili za srca novih junakov podeželja. Gašper je bil strašno vesel, ko je zagledal po novem Miroslavovo Joži oziroma Jožefo, Alenka pa je premišljevala, da Mitjeva Sonja morda ni z našega planeta.

icon-expand Bratoma Hafner se je tokrat pridružil Janez Rebernik. FOTO: POP TV

Branko je končno izvedel, zakaj se mu na kavču ni pridružila Metka Šeškar. Junakinja podeželja pretekle sezone se bo namreč tokrat preizkusila v vlogi Milanove snubke. Branko se je težko sprijaznil z resnico: “O, kaj pa ta tukaj? Kakšno kolegico s faksa išče.” Branko je izrazil željo, da bi imela z Metko v prihodnosti resnejše stike, saj mu je zelo všeč, Josipa pa je dražil: “Šanse si imel, izkoristil pa jih nisi.” Josip je pojasnil: “Normalno, da je bila razočarana, saj sem bil tudi jaz, ampak nad samim sabo.” Kasneje je še dodal, da je metuljčke v trebuhu nazadnje čutil prav pri njej, da pa "žal niso zdržali”.

icon-expand Branko je kar poskočil, ko je zagledal svojo Metko. FOTO: POP TV

Alenki se je zdelo, da Cecilija in Milan nista za skupaj, se je pa njej in Doroteji junak podeželja zdel pravi kavalir. Branko se ni strinjal: “Milan je bolj tak maneken, pa gor pa dol. On samo nekaj naklada.” Janez Rebernik je izjavil, da bi še sam šel na zmenek z Metko Krajnc. Gašper ga je dražil, češ da mu je Miroslav podoben, saj da bo imel verjetno tudi on rad vse svoje kandidatke. Janez je ob tem povedal, da je bil s svojimi dekleti v pretekli sezoni preveč iskren in se je naučil, "da je včasih dobro kakšno stvar tudi zase zadržati".

icon-expand Doroteja in Alenka sta se prav lepo ujeli. FOTO: POP TV

Alenka in Doroteja sta občudovali Miroslava in Julijano, saj sta zelo lep par. Alenka je opazila iskrice v očeh ter prava in pristna čustva, ki so tako zelo hitro vzklila med njima: “Bilo je zelo ganljivo.” Nova oddaja Ljubezen po domače že nocoj ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.