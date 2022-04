Branko je moral iti, Sajra se je poslovila sama

Sajra je Jureta Novaka takoj po njegovi vrnitvi iz Španije zasula z očitki in se poslovila. David je poskušal z ježo narediti vtis na Mijo Rovtar, Branku pa je že spodletelo pri Nadi Zajc.

Sajra ne sodi v Juretov svet Teja in Sajra sta se na domačijo Jureta Novaka vrnili spočiti in polni motivacije. Povedali sta, da bi kar ostali pri Miji Rovtar in da je Milan car. Teja: “Če pogledaš Jureta in Milana, Jure odpade.” Junaka podeželja pa še vedno ni bilo domov in Sajra je napovedala, da mu bodo pobegnila vsa dekleta, če bo tako ravnal z njimi. Kasneje sta okupirali njegovo posteljo in zdelo se jima je, da bolj uživata brez njega. Odločili sta se, da mu bosta v obraz povedali vse, kar ju je zmotilo in kar mu gre.

icon-expand Ko mačke ni doma … FOTO: POP TV

Jure in Lea sta se končno vrnila s potovanja. Pred junakom podeželja je bila težka naloga, dekletom je moral povedati resnico. Jure Lei: “Punci gresta danes domov, jaz hočem, da samo ti z mano ostaneš.” Pričakoval pa je burno reakcijo in Sajra ga je res takoj povabila na pogovor, kjer mu je očitala, da se neprimerno obnaša, da ni organiziral nobene zabave, da je vladala slaba energija, poleg tega ji je povedal, da mu vizualno ni všeč, kar se ji je zdelo nesprejemljivo. Sajra: “Ti tudi meni nisi všeč, pa ti tega ne mečem v obraz.” Jure je nato povedal, da ne bo izkazoval čustev dekletom, ki mu niso všeč. Jure: “Vsak človek si lahko izbere osebo, ki mu je po godu.” Sajra: “Do drugih pa mora biti id**ot.” Ko je želel slišati konkretne primere, pa je zaključila, češ da nima več energije. Je pa dodala, da ne spada v njegov svet, zato se bo poslovila. Jure je povedal, da je ob tem začutil olajšanje.

icon-expand Sajra se je poslovila. FOTO: POP TV

‘Bom vsaj umrl v akciji’ David je premišljeval, kaj bi še lahko počel z Mijo Rovtar, ki mu je izredno všeč. Lovro je denimo uporabil svoje adute, sam je tuhtal o skoku s padalom ali ježi. Sklenil je, da če je Lovro preživel na rolerjih, bo tudi on na konju. David: “Bom vsaj umrl v akciji. Bolje živeti en dan kot lev kot vse življenje kot miš.” Milan mu je zaželel srečo, bil pa je pesimističen glede izida.

icon-expand Lev David FOTO: POP TV

Lovro pa ni premišljeval, ampak je znova poskušal narediti vtis na Mijo, tokrat na trdnih tleh in z izpovedjo. Po romantični primerjavi ženske z violino je povedal, da je imel v življenju nekaj violin. Na prvo ni znal igrati, za naslednjih nekaj ni imel pretiranega interesa, sedaj pa ima pred seboj violino Stradivari, ki bo dajala od sebe najlepše glasove. Samozavestno je zagotovil, da zna igrati nanjo. Mija je ostala brez besed, kar se redko zgodi, je pa dodala, da bo potrebovala še malo uglaševanja. Bilo pa ji je jasno, da si Lovro resnično želi biti z njo, kar se ji je zdelo zelo pomembno in ji je laskalo.

icon-expand Lovro preprosto obvlada. FOTO: POP TV

Ko je David Mijo povabil na ježo, je bila ta navdušena: “Joj, bravo! Tega pa že dolgo nisem. Bravo.” Razkrila je, da je bila zadnjič na konju pred 20 leti. Lovro je bil mnenja, da gre za Davidove zadnje poskuse, da bi prepričal Mijo: “Ampak mislim, da je stvar že zaključena, da ne bo nič od tega.” Skupaj z Milanom sta sklenila, da bosta poiskala dekle zanj, da ne bo preveč razočaran.

icon-expand David je ugotavljal, da je Mija morda preveč divja zanj. FOTO: POP TV

David je poskušal ježo izkoristiti za pogovor, a mu je bilo malce nerodno, ker nista bila sama. Je pa junakinjo podeželja vprašal za mnenje o njem, zanimalo ga je tudi, zakaj se je malce odtujila. Mija je priznala, da ko je Lovro v njeni bližini, vidi samo njega. Davida je vprašala, če morda ni pretežek zalogaj zanj, on pa se je bal, da je morda res preveč divja zanj in je ne bi mogel obvladati. Zdelo se mu je tudi, da mu je nakazala, da ni njen tip, saj si želi izkušenega in že ‘izdelanega ’moškega. Tanja pride, Branko mora oditi Nada Zajc je z gospodarjem Mirkom Robičem svojim gospodom pripravila nov preizkus, postaviti so morali ograjo za ovce. Junakinja podeželja jih je pozorno opazovala, o Branku pa je povedala: “Kakor da je prišle z jahte. Ni on za na kmetijo. Skozi nekaj jamra, skozi so vsi drugi krivi, vsi mu grejo na živce. Tudi jaz mu ne smem nič reči, za njega je vse komanda.“ Najbolj priročen se ji je zdel Ivan, a se je gospodarju zdelo, da bodo pobegnile vse ovce. Zmagovalec izziva je bil Ivan, Ibrahim pa je bil znova malce ljubosumen, kar pa je Nadi šlo že na živce.

icon-expand Branko je mimogrede razjezil Nado. FOTO: POP TV

Nada je na kmetijo povabila tudi hčerko Tanjo Zajc Zupan. Ivanu je postalo toplo pri srcu, ko je izvedel, da bo zaigrala na citre. Branko pa je izjavil, da bi bila za oženit, in da je škoda, ker je že oddana. Ibrahim je najprej občudoval Tanjo, nato še vez med njo in Nado. Ko je zaigrala, si je želel zaplesati z Nado, nastop Tanje in Teje Saksida se mu je zdel ganljiv, Ivanu še bolj. Mati in hči sta nato šli na pogovor. Tanji se je zdelo, da njena mama kar cveti. Videla je, da je zadovoljna, da je spoznala nove prijatelje, zato je po njenem mnenju sprejela pravilno odločitev, ko se je prijavila v Ljubezen po domače.

icon-expand Tanja Zajc Zupan in Teja Saksida med nastopom, ob katerem se je orosilo oko. FOTO: POP TV

Nada pa je morala še isti dan sprejeti novo odločitev, izločiti je morala enega od svojih kandidatov. Nada: “Do zdaj je bil srebrn, zdaj bo pa žal bronast. To bi bil Branko.” Branko se je začel pritoževati: “Zakaj? Zakaj? To ni pošteno!” Tuhtal je: “Ne vem, ali se med sabo poznajo.” Želel si je, da bi bil vsaj drugi, ni pa vedel, zakaj mu je spet spodletelo. Branko: “Mogoče, če bi se jaz bolj potrudil, mogoče bi zmagal.”

icon-expand Branko je podal pritožbo na izločitev. FOTO: POP TV