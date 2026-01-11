Branko je želel podreti Sonjine zidove, a mu ni uspelo

Branko Cvek je veteran Ljubezni po domače , a se še nikoli doslej ni tako zelo trudil, kot se je za Sonjo Hojnik . V borbi za njeno srce je poprijel za delo in ji izkazoval pozornosti. Prepričan je bil namreč, da je bila sedma sezona šova morda zadnja: " Prejšnjič sem bil drugi, zdaj na koncu je pa bil že čas, da bi zmagal. " Prizna pa, da mu je bila Sonja všeč: " Saj po eni strani je bila dobra in imela je dobro kmetijo, dober ambient. Jaz sem tudi prej delal v gostinstvu in približno sem vedel, kaj je v redu in kaj ne, in ona je imela vse od a do ž. Ko prideš tja, se dobro počutiš. " Potrdi, da je odlična gostiteljica in kuharica: " Uh, to je že zjutraj kuhala, tam ene tri lonce. "

Za Sonjo se je trudil tudi na izletu, na katerega ga je povabila. Kot je povedal v oddaji, je vanjo streljal ljubezenske puščice, a žal ni zadel. Branko: "Imela je travme zaradi moža, to je še vedno bilo v njeni podzavesti. V družbi je bila v redu, ko sva bila sama, je bila pa spet žalostna. Preveč je premišljevala in tudi kasneje, ko sva se slišala po telefonu, ni bila pretirano zainteresirana. Jaz sem rekel, da ko imaš eno zvezo, lahko prideš malo na vikend tja, ene tri dni si tam, pa kakšen piknik organiziraš. Jaz sem bil za, ona pa ni bila kaj preveč."

Od konca snemanja je minilo že precej časa in Branko je bil medtem že v zvezi. Branko: "Vmes sem nekaj imel, ampak traja samo tri mesece, potem pa vedno nekaj pride navzkriž. Na Dolenjskem sem imel eno, potem pa se je hčerka ločila in je morala za vnuke skrbeti, za mene pa ni imela časa." Trenutno samskega Ljubljančana dame sicer precej oblegajo. Branko: "Fotografirale bi se, da pa bi bile v vezi, so pa rekle, da sem bolj tak, kako bi se reklo, fičfirič, bolj tak leteč, neresen. Mi rečejo: 'Ti si bil na snemanju, pa si bil na morju.' Pa sem rekel, da če bi bila moja, pa ne bi šel. Potem so pa neki izgovori. Po telefonu se lepo pogovarjava, potem pa rečem, da bi šla skupaj v Koper na kopanje, potem pa odnehajo. Tudi na zmenkih je vse lepo in nato še en dan ali dva, potem pa nič več. Tako kot pri Sonji, tri tedne je bilo lepo, potem je bilo pa vsega konec. Ne vem, kakšno smolo imam." Ampak upanje umre zadnje. Branko: "To bom jaz do konca, da kakšno kje najdem."