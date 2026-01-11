Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Na lovu Nemirna kri VOYO Ljubezen po domače Gospod profesor Štartaj, Slovenija! Fino o financah Prijavi se
Voyo.si
Ljubezen po domače

Branko je želel podreti Sonjine zidove, a mu ni uspelo

Velenje, 11. 01. 2026 09.33 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Ljubezen po domače 2025

Legenda Ljubezni po domače, Branko Cvek prizna, da mu je bila Sonja Hojnik všeč, a ni uspel podreti zidov okoli njenega srca. Po koncu snemanja je bil v zvezi, trenutno pa je samski, a precej oblegan.

Branko Cvek je veteran Ljubezni po domače, a se še nikoli doslej ni tako zelo trudil, kot se je za Sonjo Hojnik. V borbi za njeno srce je poprijel za delo in ji izkazoval pozornosti. Prepričan je bil namreč, da je bila sedma sezona šova morda zadnja: "Prejšnjič sem bil drugi, zdaj na koncu je pa bil že čas, da bi zmagal." Prizna pa, da mu je bila Sonja všeč: "Saj po eni strani je bila dobra in imela je dobro kmetijo, dober ambient. Jaz sem tudi prej delal v gostinstvu in približno sem vedel, kaj je v redu in kaj ne, in ona je imela vse od a do ž. Ko prideš tja, se dobro počutiš." Potrdi, da je odlična gostiteljica in kuharica: "Uh, to je že zjutraj kuhala, tam ene tri lonce."

Za Sonjo se je trudil tudi na izletu, na katerega ga je povabila. Kot je povedal v oddaji, je vanjo streljal ljubezenske puščice, a žal ni zadel. Branko: "Imela je travme zaradi moža, to je še vedno bilo v njeni podzavesti. V družbi je bila v redu, ko sva bila sama, je bila pa spet žalostna. Preveč je premišljevala in tudi kasneje, ko sva se slišala po telefonu, ni bila pretirano zainteresirana. Jaz sem rekel, da ko imaš eno zvezo, lahko prideš malo na vikend tja, ene tri dni si tam, pa kakšen piknik organiziraš. Jaz sem bil za, ona pa ni bila kaj preveč."

Od konca snemanja je minilo že precej časa in Branko je bil medtem že v zvezi. Branko: "Vmes sem nekaj imel, ampak traja samo tri mesece, potem pa vedno nekaj pride navzkriž. Na Dolenjskem sem imel eno, potem pa se je hčerka ločila in je morala za vnuke skrbeti, za mene pa ni imela časa." Trenutno samskega Ljubljančana dame sicer precej oblegajo. Branko: "Fotografirale bi se, da pa bi bile v vezi, so pa rekle, da sem bolj tak, kako bi se reklo, fičfirič, bolj tak leteč, neresen. Mi rečejo: 'Ti si bil na snemanju, pa si bil na morju.' Pa sem rekel, da če bi bila moja, pa ne bi šel. Potem so pa neki izgovori. Po telefonu se lepo pogovarjava, potem pa rečem, da bi šla skupaj v Koper na kopanje, potem pa odnehajo. Tudi na zmenkih je vse lepo in nato še en dan ali dva, potem pa nič več. Tako kot pri Sonji, tri tedne je bilo lepo, potem je bilo pa vsega konec. Ne vem, kakšno smolo imam." Ampak upanje umre zadnje. Branko: "To bom jaz do konca, da kakšno kje najdem."

Branko Cvek
Branko Cvek
FOTO: POP TV

Morda se bo to zgodilo v novi sezoni Ljubezni po domače, v kateri bi z veseljem sodeloval. Ekipa že išče nove kandidate in Branko toplo priporoča prijavo vsem osamljenim srcem ali tistim, ki si želijo prijetnega druženja in novih izkušenj ter poznanstev. Branko: "Bilo je luštno, prijateljsko. Teh dni ne pozabiš, tudi če potem nisi nekako imel kakšno vezo. To ni nič napačno, več je družbe, več se dogaja, spoznaš več ljudi. Ni vrag, da ne najdeš kaj pametnega."

Ljubezen po domače išče nove kandidatke in kandidate. Prijavite se in se pripravite na nepozabne dogodivščine in nova poznanstva. Morda bo med njimi vaša sorodna duša.

ljubezen po domače 2025 branko cvek

Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
vizita
Portal
Pomoč drugim lahko upočasni staranje možganov
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
cekin
Portal
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
moskisvet
Portal
Umrl je četrti najboljši strelec v zgodovini Tottenhama
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Aryna Sabalenka razkrila kruto resnico o ženskem tenisu
Aryna Sabalenka razkrila kruto resnico o ženskem tenisu
dominvrt
Portal
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Napake, zaradi katerih je vaša kuhinja samo še bolj umazana
Napake, zaradi katerih je vaša kuhinja samo še bolj umazana
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
okusno
Portal
Kaj skuhati v nedeljo, da boste jedli še čez teden?
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Sočno pecivo, ki vedno navduši
Sočno pecivo, ki vedno navduši
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445