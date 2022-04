Branko: Nisem imel časa, da bi skočil za katero. Ali na katero

Nada Zajc je izločila Branka Cveka, ker se v bitki za njeno srce ni dovolj izkazal z delom in tudi pihanje na žensko dušo mu ne gre. A kandidat pravi, da je skriti talent, dela pa takrat, ko je treba. Svoje boljše polovice še ni našel, saj ima trenutno preveč natrpan urnik.

Ko se je Nada Zajc na izločanju v torkovi oddaji Ljubezen po domače poslovila od Branka Cveka, je tradicionalno srebrni kandidat posumil, da je zadaj neka kuhinja in da so v igri veze in poznanstva. Na vprašanje, ali je zadevi že prišel do dna, Branko odgovori: “Če mene ven vržejo, potem je verjetno kakšna kuhinja. Če bi bilo vse pošteno, bi moral v finale priti.” V bitki za srce junakinje podeželja tako ostajata samo še Ibrahim in Ivan. Branko: “Onadva sta bila bolj delavca in Nada ju je videla kot človeka, ki nekaj naredita, jaz sem pa bolj za družbo in za kakšen šport.”

icon-expand Med žuranjem z Ibrahimom. FOTO: POP TV

A v nadaljevanju pogovora le razkrije, da tudi sam poprime za delo. Branko: “Enemu pomagam, ki kopalnico ven meče. In je treba omet dol nositi in so me ene ženske srečale in so se smejale, ko sem imel vedra v rokah. So rekle: To pa ni za verjeti. Jaz sem skriti talent, ampak jaz delam takrat, ko je treba. In kakšen vrt sem jaz imel, najboljši paradižnik sem imel tam naokrog.”

icon-expand Nada je ugotovila, da Branko ne zna pihati na žensko dušo. FOTO: POP TV

A Nada se je že odločila, ob čemer so komentatorji na kavču napovedali, da oddaje ne bodo več gledali. Irena je še predlagala, da bi moral Branko k Milanu, kandidatu Mije Rovtar, in sicer po lekcije, kako ženski pihati na dušo. A se nista in se verjetno tudi ne bosta srečala. Branko: “Ko smo bili v Slovenski Bistrici, je on že nekaj nakladal, je bil pameten. In jaz sem takoj videl, da je malo poseben, je nekaj filozofiral. Jaz ga nisem nič poslušal.”

icon-expand Branko je trenutno še samski. FOTO: POP TV

Branko je ob slovesu povedal, da bo še naprej iskal svojo boljšo polovico. Za zdaj se to še ne dogaja, saj ima trenutno preveč natrpan urnik. Branko: “Delam za volitve za nekoga, vrtiček si urejam, neka snemanja smo tudi imeli, sploh nisem imel časa, da bi skočil za katero. Ali na katero.” Vabila pa kar dežujejo, vabijo pa ga v Radovljico, na Ptuj, v Ormož in na Brač, našteva. Branko: “Samo časa mi zmanjkuje. Samo da gredo volitve skozi, potem bo več časa.” Nova oddaja Ljubezen po domače pa bo na sporedu v torek ob 20. uri na POP TV.