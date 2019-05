Tomaž v objem Patricije s hladnim srcem, Branko podal pritožbo še pred Darjino odločitvijo

Darja Tomažin je po zanimivih pogovorih na romantično potovanje povabila Marka, zaradi česar je bil Branko kar malce potrt. Tomaž Bizjak pa se je ob glasbeni spremljavi prijatelja Urbana vendarle uspel odločiti za Patricijo. Gašper Hafner pa je uspešno prestal test in svojo Patricijo že odpeljal na romantično potovanje.

Tomaž Bizjak je na dan, ko bi moral sprejeti končno odločitev Tanji Postružnik Koren zaupal: "Srce je še hladno." Teden dni je bilo zanj premalo, da bi začel gojiti simpatije do katere izmed deklet in da bi jima lahko začel zaupati. O čustvih zato še ni mogel govoriti, je pa užival v pestrem tednu. Tudi njegova mama je bila zadovoljna, želela si je ženske družbe, saj je že 25 let med štirimi moškimi.

Tomaž: "Srce je še hladno." FOTO: POP TV

Darja Tomažin se je želela pred končno odločitvijo pogovoriti z obema izbrancema. Branku je povedala, da bi se lahko malo bolj potrudil, on pa njej, da je bilo enkratno, ni pa bil povsem iskren. Darjini kolegi so bili po njegovem mnenju "polovično čudni", njej pa je rekel, da so "dokaj dobri". A tudi Darji se Branko zdi malo čuden, kar mu je povedala v obraz, poleg tega se ji ni zdel dovolj resen. Darja: "Vsak dan jaz s teboj ne bi mogla zdržati." Ko ga je vprašala, če bi šel z njo na romantično potovanje, pa ga je zanimalo, ali bosta tam tudi intimna, da ne bo "tri dni v zrak gledal".

Branko si je dodobra ogledal Darjo FOTO: POP TV

Patricija se je vrnila domov, da bi pripravila prtljago za romantično potovanje, Gašper Hafner pa se je nameraval odpraviti ponjo. Mami Karmen je povedal, da se ne bo zaletel, da jo mora še spoznati, da pa je med njima vsekakor kemija. Patricija ji je zelo všeč in sta se zelo ujeli, zanjo je kot druga hčerka, ki jo je hotela imeti po Katarini. Pošalila se je, da bodo naslednje leto organizirali dve poroki naenkrat, da ne bo toliko stroškov. Gašperju je še povedala, da se mora zresniti in da bo glede tega na Patricijini strani, saj ko je sama prišla na kmetijo, je niso sprejeli, zaradi česar ji je bilo težko, zato mu ne bo pustila, da bi "svojo ženo uničil".

Mama Karmen je vzljubila Patricijo in jo namerava zaščititi. FOTO: POP TV

Tomaž je vse do konca okleval in premišljeval, katero izmed deklet naj izbere. Obe je pohvalil, jima povedal, da je z njima užival, da sta mu prirasli k srcu. Da bi si zadevo olajšal, je pripravil presenečenje s prijateljem Urbanom. Tomaž je povedal, da je v pesmi predstavljena njegova zgodba, da je bil pred snemanjem v depresiji, s pomočjo oddaje, v katero so ga prijavili prijatelji, pa je znova zaživel. Ob glasbeni spremljavi se je odločil, da na romantično potovanje povabi Patricijo, ki je bila zelo vesela, saj se bosta lahko končno bolje spoznala. Takrat je v njej "nekaj preskočilo”.

Sklepno dejanje na Tomaževi kmetiji FOTO: POP TV

Darja se je pogovorila še z Markom. Zanimala ga je njena ocena njegovega dela in izvedel je, da je bil zelo priden. Motilo jo je, ker jo Marko ves čas hvalil, česar doslej ni bila vajena. Njegova želja je bila, da bi prevzel dela na kmetiji in jo razbremenil. Tako bi imela vsak dan nekaj časa samo zase. Marko: "Jaz sem v tebi spoznal eno krasno žensko z velikim srcem, zanesljivo, odgovorno, zaupanja vredno osebo." Darja mu je povedala, da mora še razmisliti, in se mu zahvalila, ker jo je pocrkljal s komplimenti.

Marko je igral na prave strune FOTO: POP TV

Preden je Gašper na potovanje odpeljal Patricijo, je moral prestati test pred njeno sestro in njeno prijateljico. Strah jo je bilo, kakšno mnenje si bosta ustvarila o njem. Še posebej njena sestra je po Patricijinih besedah precej zahtevna, kar se moških tiče. Zaupala jima je, da jo skrbi zaradi razlike v starosti in razdalja med njima, o selitvi pa še ni razmišljala.

V pričakovanju podeželskega junaka FOTO: POP TV

Branko se je pred Darjino končno odločitvijo pritoževal, zakaj ni zmagal, a ga junakinja sprva ni prav dobro razumela, nato pa doumela, da ga je zmotilo, ker nista bila intimna. Odločila se je za Marka, kar je Branko pripisal dejstvu, da je bolj crkljal njene kužke. Bil je razočaran in se je želel izogniti objemu z Darjo, a mu to ni uspelo. Marko je napovedal, da bosta skupaj preživela še velliko lepih trenutkov in se ji zahvalil. Darja se je veselila potovanja, saj se ji Marko zdi moški na mestu.

Tudi Branko je poskušal dvigniti roko FOTO: POP TV

Gašper je obljubil Patricijini prijateljici Špeli, da bo pazil nanjo. Zdel se ji je sproščen in spontan, s Patricijo sta po njenem mnenju lep par. Ko je njeno sestro zanimalo, kakšni so njegovi nameni z njo, ji je v smehu odvrnil: "Kaj te briga, a si policajka?" Nato pa je le povedal, da je "fejst punca", da pa ne bo delal načrtov in ne bo prehiteval. Zavedal se je, da imata Patricijo radi in da sta ga zato ‘zasliševali’. Ocenili sta, da se je malce zaljubil vanjo, saj jo je pred njima objemal in poljubljal. Gašper je še priznal, da ga je skrbela razlika v letih in razdalja, torej enako kot Patricijo, da pa ga na njej nič ne moti in da bila dobrodošla na njegovi kmetiji.

Gašper je uspešno prestal test FOTO: POP TV

Milan Tržan bo v prihodnji oddaji prišel na obisk k Ireni, a si ne bo predstavljal življenja v njenem stanovanju. Razočaral bo tudi, ker bo prišel praznih rok. Gašper in Patricija bosta uživala na romantičnem potovanju, Jože Rožen pa bo kot zadnji sprejel svojo končno odločitev. Ne zamudite v petek ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO.