Branku je žal, ker sta se z Metko poslovila

Tamara Korošec, Doroteja Knehtl in Teja Rožen so se strinjale, da Sabina ni prava za Janeza Marna. Teja je bila prepričana, da ne bo ostala z njim in da jo zanima samo romantično potovanje. Ko je zagledala Darjo, ki se je na romantičnem potovanju z Janezom Rebernikom pripravljala na spust po zip-lineu, pa je komentirala: "Spusti se dol, pa zbeži stran od njega." Se ji je pa zdelo, da sta lep par in da se lepo ujameta: “Po moje bi se imela prav lepo, če bi imel samo njo.”