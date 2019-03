Brata Hafner pred prihodom deklet: To bo kurji boj!

V pretekli oddaji Ljubezni po domače smo spremljali prihod kar osmih deklet na posestvo bratov Hafner. Ta so že takoj pokazala, da ljubosumja ne bodo skrivala in da bodo kmalu "postala tudi 'gajstna', če bo treba" .

Jaka je napihoval blazine, na katerih bodo spale njegove štiri snubke, in ugibal, kako bo, ko bodo dejansko bivale skupaj: "Tukaj bom imel štiri dekleta, le kaj se bo ponoči dogajalo? Steple se bojo, če mene vprašaš. Kakšen petelinji, to bo kurji boj!"

In kako so bila dekleta - med njimi še ni bilo Saše, saj je zamujala na posestvo, zadovoljna z nastanitvijo?

Gašper pa je povedal, da ljubosumja in prepirov med dekleti ne bi prenašal. "Če bo ljubosumne, jim bom hitro povedal, da ne mislim tega prenašati. Če se mislijo kregati - to je brezveze, s tem same sebi v žep 'serjejo'," je nazorno ponazoril.

"Pomoje so bile presenečene, ker so pričakovale malo več prostora," je ocenil Jaka. "Ampak tole luknjico imam in to je to, jaz jih drugam ne morem dati," je dodal. Dekletom, ki so očarana nad postavnima bratoma, pa je nastanitev najbrž zadnja skrb, saj misli posvečajo le temu, kako ju osvojiti. Katera bodo pri tem najbolj uspešna?

