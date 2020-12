Brata Hafner prepričana, da je Metka storila veliko napako

Gašperju in Jaku Hafnerju ni bilo všeč, da je Metka Šeškar izločila Marjana in obdržala Jožeta. Jože in Teja Rožen pa nista mogla verjeti svojim očem, ko je Janez Marn domov poslal Katarino.

'Bolj šikana je' Jože Rožen je spet poskočil na kavču, ko je v Ljubezni po domače zagledal 'svojo' Jožico. Njegova hči Teja je občudovala njeno odločnost, ki je med gostovanjem na njihovi kmetiji ni pokazala. Teja: "Zdaj bi pa bila morda za tebe, bi te malo 'zmanirala'. Takrat je bila premila." Jože pa je povedal, da mu je res bolj všeč, kot mu je bila takrat: "Bolj šikana je." 'Pa kaj se mu ponujaš?' Ko je Katarina med slovesom od Janeza Marna povedala, da so njena vrata zanj vedno odprta, sta se Tamara Korošec in še posebej Doroteja Knehtl jezili nanjo. Doroteja: "Katarina, pa kaj se mu ponujaš, če vidiš, da te je že odslovil?" Teja in Jože pa sta se jezila na Janeza, ker je izločil prav njo. Strinjala sta se, da je naredil veliko napako. 'Ti si mene isto napadla' Ko je Joži z očitki zasula Franca Jarca, jo je Teja primerjala z zmajem. Tamara je takrat očitala Doroteji: "Taka je kot ti ... Ti si mene isto napadla." Doroteja se je branila, češ da je ne more primerjati z Joži, saj je ni tako grdo napadla. Tamara pa: "Ne? Še hujše!" Doroteja: "Ja, se strinjam s Tamaro. Bila sem taka, pa nisem več taka." 'Kaj si jo poslal domov? Pa tako pridna je bila.' Teja si je zaželela, da bi se Jožica vrnila na njihovo kmetijo. Znova je očitala očetu: "Kaj si jo poslal domov? Pa tako pridna je bila." Jože je bil vesel, ko je napovedala, da bo šla domov, je pa prosil Tejo, naj ga spomni, da jo pokliče. Teja: "Če se moški zelo, zelo zameri, jo bo težko prepričal, da bo prišla nazaj. Upam pa, da Jožica razmišlja drugače." Toda Jožica je že povedala, da se to ne bo zgodilo. 'Midva bi se hitro skregala' Gašper Hafner je upal, da bo Metka Šeškar izločila Jožeta. Gašper: "Ne dopade se mi. Midva bi se hitro skregala." Pojasnil je, da se preveč postavlja na prvo mesto, in dodal: "V sebi skriva veliko več agresije, kot jo je v resnici pokazal." Tudi Jaka je bil zato zelo razočaran, ker je izločila Marjana. Bratoma se je zdelo, da je Jožetu zaradi tega samo še zrasel že tako prevelik ego.