Jože nad zeta: Če mi bo še enkrat to travo prinesel, bo letel iz hiše

Jožetu Roženu in njegovi hčeri Teji Rožen se je v tokratni Ljubezni po domače na kavču pridružil Tejin izbranec Sebastjan Likar . Jože, ko je njegov zet za večerjo pripravil solato caprese: “ Dobro kuha, ampak če mi bo še enkrat to travo prinesel, bo takoj letel iz hiše ... Meso mora biti vsak dan na mizi. Če mesa ni, bo letel. ” Sebastjan: “ Z Gačnikom je včasih malo težko, bolje bi bilo, če bi si kakšno žensko našel, ne da tam po televiziji gleda ženske. Namesto da bi bila še ena tam, pa bi skupaj gledali Ljubezen po domače. ”

‘Tisti, ki se lepega dela, je najslabši’

Tamara Korošec in Doroteja Knehtlsta se čudili, ker je Anamarija Gorjup obljubila, da bo lepo skrbela za Franca Jarca, zdaj pa je zaradi zapletov na njegovi kmetiji tako zelo dramatično. Doroteja: “Zdaj mu je pa dvignila sladkor.” Ko sta šla s Francem na izlet in je Anamarija pas držala v rokah, se je Jaka Hafner razburil: “Ko bo letela z glavo skozi šipo, bo pa kaj?” Gašper Hafner: “Se je bo pa znebil.” Jaka je povedal, da je varnost na prvem mestu, in njeno početje se mu ni zdelo pametno. Gašper je imel še več pripomb: Anamarija se mu zdi preračunljiva in nekorektna, zna pa govoriti. Tudi Teja je premišljevala v tej smeri: “Tisti, ki se lepega dela, je najslabši.”