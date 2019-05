‘Če ne bi bilo mame, takrat ne bi šel za Saško’

Saška Omeragić je takoj na začetku Ljubezni po domače pritegnila pozornost Jake Hafnerja , sprva samo z vročimi fotografijami, ki po slovenskih domovih še danes dvigajo prah, ko jo je spoznal še v živo, pa je bil povsem razorožen. Kot je povedala Jakova zdaj že nekdanja izbranka Teja Košir , je Saška topla in dobra oseba "z močno vero in super karakterjem, ki je poskušala stvari pred in za kamero vedno pošteno razrešiti". Zato ni bilo veliko presenečenih obrazov, ko je Jaka v šoku zaradi njenega odhoda priznal, da se je zaljubil v postavno Ptujčanko.

Veliko večje presenečenje je bilo, ko ni udejanil svoje napovedi in takoj šel za njo. Tako je obsedel na klopci, ves obupan in razočaran, in morda bi pri tem tudi ostalo, če ne bi ljubezenske stiske opazila njegova mama. Zagotovo se spomnite, da je bila Karmen Hafnersprva precej stroga do svojih sinov in njunih deklet, kar so gledalci hitro pospremili s komentarji, češ da ni nič čudnega, da sta z Gašperjem še samska. A je ta halo efekt veter hitro odpihnil iz Papirnice, saj se je izkazalo, da je gospodarica kmetije ljubeča, dobra in pozorna oseba, ki so jo tudi izbranke vse po vrsti nadvse vzljubile.