Izbranke Tomaža Bizjaka so bile prvi dan svojega obiska na njegovi kmetiji deležne malce drugačne obravnave. Tomaž jim je kar takoj naložil delo, napovedal vojaški režim in jih nato presenetil z izjavo, da če ne bo videl levinj v njih, bo šel spat k sosedi. Videti je bilo, da je mislil resno. Tomaž pojasnjuje: "Saj je bilo resno. A ni tako? Če ne pokaže zanimanja, greš k drugi."

A njegova dekleta so bila, roko na srce, malce nezadovoljna, kar pa naj bi bil njegov namen. Tomaž: "Prvi dan sem jih malo prestrašil, ampak mislim, da ni bilo tako grozno. Nisem mislil nič hudega, bolj to, da so videle, da so prišle na kmetijo, ne v mesto. Saj pri nas ni tako hudo, kot je bilo videti. Če jim že prvi dan daš vse, potem ni zanimivo. Jaz imam takšne izkušnje, da če najprej daješ rožice in vse to, potem težko prideš spet na tisto ostro stvar, če pa najprej pokažeš tisto ostro stvar, potem tisto drugo, romantično plat sprejme vsaka. Mislim, da bodo v nadaljevanju spoznale pravega mene."