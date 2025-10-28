Cecilia: Raje sem sama, kot z nekom, ki ne vrača tega, kar ponujam

Cecilia Shatz razkriva, da je že ob prvem srečanju z Mirkom Kocjančičem čutila, da ni njegov tip ženske. Ob iskricah med njim in Natašo Masten sta bila in ostala prijatelja, Cecilia pa še danes uživa v samskem stanu.

Cecilia Shatz je dolga leta uživala v samskem stanu. Posvečala se je delu in skrbi za otroke, ko so ti odrasli, je prišla na vrsto sama. Kljub prednostim, ki jih prinaša samsko življenje, si je včasih zaželela pogovora in rame, na kateri bi se zjokala, pravi. Zato se je skupaj s hčerko Manjo Šernek prijavila v peto sezono Ljubezni po domače, a se Milan Podgornik ni odločil zanjo. Mirku Kocjančiču je pisala, ker je bila še vedno samska, malo uvela rožica, pa bi potrebovala nekoga, da jo zaliva in crklja. Gospod vrtnar je več kot primeren za to, poleg tega tudi ona obožuje rožice in potovanja, je še povedala takrat.

Cecilia Shatz FOTO: osebni arhiv icon-expand

Mirko je naredil odličen prvi vtis na Cecilio. Kot je izjavila, se je v njegovih očeh topila in se je zaljubila na prvi pogled. Bil ji je tako všeč, da je bila celo pripravljena prenehati s kajenjem. A Cecilia razkriva še eno podrobnost: "Ob prvem srečanju sem že imela občutek, da nisem njegov tip ženske, in da je bil samo vljuden, ampak dokler me ni spoznal, sem imela še vedno upanje. Zdel se mi je odprt in zelo simpatičen." Kandidatke so se po hitrih zmenkih odpravile na junakov dom in po prihodu je bila Cecilia videti občutno manj zainteresirana. To se je samo še stopnjevalo, potem ko je Nataša Masten Mirka ukradla z zlato karto in se z njim odpravila na luksuzni zmenek, ki ga ni in ni bilo konec. Na vprašanje, ali je takrat že malce izgubila upanje, Cecilia odgovori: "Po prihodu k Mirku sem res že slutila, da je preskočila iskrica med Natašo in Mirkom, zato sem pustila času čas."

Na zmenku z Mirkom Kocjančičem FOTO: POP TV icon-expand

In res je prišla na vrsto za zmenek in Mirko jo je silno hvalil. Cecilia realno ocenjuje: "Končno sem prišla tudi jaz na vrsto za zmenek, ki je bil bolj prijateljski, kot ljubezenski." In kdo je dal pobudo za to, da se vrneta z roko v roki? Cecilia: "Pobudnica za to, da se vrneva z roko v roki, sem bila jaz, saj sem želela Natašo narediti še bolj ljubosumno, kot je že bila. Kot sem že omenila, sva se z Mirkom povezala bolj na prijateljski bazi, dva vodnarčka, ki se ne pustita kar tako ujeti, sploh ker potrebujemo več časa, da se odpremo in zaljubimo." Ko je prišel čas za izločitev, je Mirko vsem pohvalam navkljub izločil prav Cecilio. Po njenem odhodu pa se je poslovila še Bojana Kutin, zato je na romantično potovanje odšel z Natašo. Cecilia razkriva: "Bojana je že od vsega začetka kazala nezainteresiranost do Mirka, tako da me njen odhod ni nič presenetil." Življenje je šlo naprej, na Ljubezen po domače so ostali lepi spomini. V kakšnem spominu pa bo ohranila Mirka? Cecilia: "Spomini na Mirka, ja, hmmm ... Deloholik, svobodnega duha, zvest samemu sebi, kar je tudi prav. Ostala sva prijatelja, lahko pa povem še to, da smo se med snemanjem zelo povezali in zabavali, vendar so nas poti razdvojile."