Cecilija aktivira svoje čare in Milanu vzame sapo

Cecilija je ob močni konkurenci ugotovila, da se bo morala bolj boriti za Milana Podgornika. Ocenila je tudi, da David Krulčič ni primeren fant za njeno hčerko Manjo. Miroslav Košir in Julijana pa sta skrivoma ukradla nekaj trenutkov zase in v gozdu se je kar iskrilo.

Miroslav Košir je svojim damam razkazal okolico svojega doma. Julijana je ocenila: “Mirko se pa zelo dobro drži, ker tri ženske imeti po toliko letih. Mislim, da je tudi stres za enega takega moškega. Da to ni kar tako.” Jožica pa ga je pohvalila, češ da je pošten človek, saj je ponoči vse pustil pri miru. Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden dni prej ogledate na VOYO.

icon-expand Jožica je pohvalila poštenega Miroslava. FOTO: POP TV

David Krulčič je s tekom nabiral kondicijo za svoja tri dekleta. Manja je imela občutek, da sta se zelo ujela, in priznala je, da ji je postal zelo všeč. Manja: “Jaz iskreno upam, da ne bom izpadla.” Nato jih je obiskala Davidova sestra Patricija in Vanja jo je kar naravnost vprašala, zakaj je še vedno samski. Patricija: “Mogoče je predober fant. Preveč je priden, skrben ... Svet se je malo spremenil in to ni več pomembno.” Patriciji so se kandidatke zdele zadržane, še najbolj primerna za njegovega brata pa se ji je zdela Manja.

icon-expand Patricija je presenetila kandidatke svojega brata. FOTO: POP TV

Miroslav je svojim damam lepo povedal, da mora z vsako posebej imeti pogovor in ne sme delati razlik med njimi. Na zmenek je povabil Jožico, ki je že premišljevala o presenečenju zanj. Julijana pa je premišljevala, kaj bo njena konkurentka po vsem videnem še pokazala. Julijana: “Mogoče bo kakšne tangice oblekla.”

icon-expand Irena in Julijana sta se spraševali, s čim bo Jožica presenetila Miroslava. FOTO: POP TV

Majda je povedala Marjani, da sta z Milanom Podgornikom po zmenku nadaljevala z druženjem. Ugotovila sta, da imata podobne izkušnje, in Majda je spoznala, da je njen junak izredno čustven. Milan je povedal, da so bile njegove dame zelo sproščene in spontane, zjutraj pa je pričakoval kavico. Z njo ga je presenetila Cecilija, ki ga je prosila, če bi ji lahko zašil strgane hlače. Ko je zagledal njen dekolte, je Milanu postalo vroče: “Obline tudi niso vse v življenju, samo ta ima nekaj, kar izstopa.” Cecilija je priznala, da je razkazovanje njenih čarov njena ljubezenska taktika, kajti ugotovila je, da bo morala biti malo bolj tekmovalna. Nato ga je vprašala, če je po zmenku z Majdo sploh še v igri, on pa jo je prosil, naj se ne razgalja preveč: “Ker potem bom moral šivati še kaj drugega.” Nakar sta ju zmotili Majda in Marjana, ki sta seveda opazili Cecilijin dekolte. Majda ji je zato povedala, naj se pred zajtrkom ohladi.

icon-expand Milan, ko je zagledal Cecilijin dekolte. FOTO: POP TV

Patricija je presenetila Davida in ga spraševala, če so že preskočile iskrice med njim in katero izmed kandidatk. David je povedal, da ne, njegova sestra pa je bila mnenja, da bi moral bolj pozorno opazovati svoja dekleta. Povedala je še, da je imel doslej izkušnje s starejšimi in bolj izkušenimi ženskami: “Bi si želela, da bi David mogoče spremenil pot in izbral mlajšo žensko ali žensko svojih let.” Zdelo pa se ji je sumljivo, ker pri treh dekletih še ni ognja v hiši.

icon-expand Patricija bi si želela, da bi David izbral mlajšo žensko ali žensko svojih let. FOTO: POP TV

Jožica se je odločila, da bo Miroslava presenetila v vlogi Julije. A junak podeželja si je želel iskrenega pogovora v resničnem svetu, ne v igralskem. Zanimalo ga je, zakaj se boji moških in če je to zaradi slabih izkušenj v preteklosti. Povedala je, da tega, kar je doživela v mladih letih, ne želi nikoli več doživeti, pa čeprav se zaveda, da obstaja veliko dobrih moških. Jožica: “Ko imaš neko takšno izkušnjo, nekako drugače gledaš na življenje.” Miroslav pa ji je povedal, da bi morala zaupati vase in si izbiti iz glave, da bo vedno sama. A je vztrajala, da je srečna, ker je samska. Jožica: “Mislim, da boš ti našel pravo ljubezen, ker si dober človek in točno že vem, vidim, s katero boš živel.” Želela si je, da bi Miroslav in Julijana postala par in da bi jo povabila na poroko.

icon-expand Jožica si želi, da bi Miroslav in Julijana postala mož in žena. FOTO: POP TV

Majda se je odločila, da bo Milanu uredila vrt in junak podeželja je bil navdušen, ko je zagledal pridno kandidatko. Nakar se je Cecilija javila, da bo ona pa poskrbela za rože. Milan: “Takoj vidiš, katera je bolj za konkretno delo, katera je pa bolj, da mine čas.” Tanja Postružnik Koren je nato njega in Cecilijo povabila na svečano večerjo. Marjana je dražila Majdo: “Noč ima svojo moč. Ti si bila na dnevnem zmenku, ona je pa na večernem. To je pa razlika.”

icon-expand Pridna Majda je naredila vtis na Milana. FOTO: POP TV

Ko sta se Miroslav in Jožica vrnila z zmenka, je junak podeželja nagovoril drugi dve svoji dami: “Dajmo se potruditi, da bo ta ženska začela živeti v stvarnem svetu. Ona ves čas igra in ne mara moških. Dajmo ji mi trije pomagati, da se bo ona malo osvobodila te nagnjenosti ... da bo začela živeti svoje življenje.” Jožica: “Mene pa tudi devet zdravnikov ne spravi več skupaj.” Julijano je Miroslav znova očaral, tokrat s svojo dobroto: “Kar dobrega narediš, se vse povrne.”

icon-expand Miroslav si je zadal nalogo, da bo naredil konec Jožičinemu samskemu stanu. FOTO: POP TV

David je svoj dekleta peljal v nasad oljk in jim razložil, kako morajo rezati mlade veje. Manja je ugotovila, da ni dovolj močna, a je bila optimistična. Prav njo in Davida je Tanja povabila na svečano večerjo. Manja je bila presrečna, ker je bila lačna in ker je želela bolje spoznati Davida. Vanja pa se je trudila skriti razočaranje, a je tudi Sentya priznala, da ji ni vseeno.

icon-expand David in Manja, ko sta dobila vabilo na svečano večerjo. FOTO: POP TV

Miroslav je Julijani napisal pismo, v katerem jo je povabil na pogovor na samem. Julijani so šli mravljinci po telesu, ko je prebirala vrstice: “Kar malo vroče mi je bilo.” Ko je nato videla žar v njegovih očeh in pričakovanje, se je njegova energija prenesla nanjo. Povedala je, da še ni dobila vabila na zmenek, in bila je vesela, presenečena in vzhičena. Počutila se je mlajšo od dvajsetletnice. Julijana v smehu: “Ne vem, ali bom šla še enkrat v službo ali kako bo.” Miroslav je bil presrečen: “Kdor nima treh objemov na dan, slabo živi. In z Julijano to početi je prekrasno.” Ona pa je priznala, da jo v njegovi družbi 'tresejo mravljinci', lepo ji je bilo, ker jo je prijel za roko in je čutila njegovo toplo dlan.

icon-expand V gozdu se je nevarno iskrilo. FOTO: POP TV

Cecilija je za svečano večerjo skočila v kratko, črno oblekico, v kateri se je počutila zelo privlačno. A Majda je bila v šoku, pričakovala je, da bo izbrala bolj elegantno večerno obleko. Toda Ceciliji se je zdelo, da sta njeni konkurentki starokopitni. Majda jo je vprašala: “A te ne bo zeblo?” Cecilija: “Saj me bo on grel.” Majda in Marjana sta se zato odločili, da se ga bosta napili.

icon-expand Ko so zagledali Cecilijo ... FOTO: POP TV

Manja je uživala, ko sta se z Davidom odpravljala na večerjo, nakar sta ju s svojim prihodom presenetila njena mama Cecilija in Milan. Manja: “Mislim, mami, a me en zmenek ne moreš pustiti pri miru?” Cecilija: “Ne, ker me ti vse čas kontroliraš doma, jaz pa zdaj tukaj tebe.“ Tudi David se je pritoževal, ker je hotel najprej spoznati hčerko, šele nato bi prišla na vrsto mama: “Meni je to prehitro.” Ceciliji je kar naravnost povedal: “Kaj niste mogli iti kam drugam?” Milan je ocenil, da je David mlad, poln energije, včasih pa vzkipljiv, Cecilija pa je iskreno povedala, da je neprimeren za njeno hčerko, saj se ne zna obvladati in je eksploziven.

icon-expand David je naredil slab prvi vtis na potencialno taščo. FOTO: POP TV

Mama in hči sta se nato umaknili na samo. Manja je povedala, da je David eno uro zainteresiran zanjo, drugo uro pa hladen do nje, si je pa Milana z lahkoto predstavljala v vlogi očima. Milan se ji je zdel tudi bolj zgovoren od Davida in sta se tudi več pogovarjala, kar jo je zmotilo. Pričakovala je, da bo David posegel v pogovor, saj je njegova kandidatka. Ko je Milan njeni mami podaril plišastega kužka, je bila ljubosumna, ker se David ni spomnil na darilo zanjo. Cecilija pa je imela občutek, da jo je Milan videl v drugačni luči in da jo je sprejel: “Mislim, da tudi kaj več čuti do mene.”

icon-expand Manja se je več pogovarjala z Milanom, na koncu pa ostala še brez darila. FOTO: POP TV

Ljubezen po domače je na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV in že teden dni prej na VOYO.