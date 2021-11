Cecilija se po slabih izkušnjah z moškimi posveča karieri in sebi

Romantično potovanje Cecilije Shatz v Ljubezni po domače se je končalo to soboto, potem ko se je skupaj s še dvema kandidatkama poslovila od junaka podeželja, Milana Podgornika . Novica, da ga srce vleče drugam, je ni presenetila: “ Že od vsega začetka sem slutila, da se nekaj kuha za našimi hrbti. ” A Cecilija pravi, da zaradi njegove odločitve ni bila pretirano razočarana: “ Milan je vizualno urejen in simpatičen, vendar se karakterno ne ujemava. ”

Je pa ob slovesu povedala, da je v oddaji dobila potrditev, da moški lažejo, in še danes stoji za svojimi besedami. Cecilija: “Mišljenje, da moški lažejo, je nekaj, kar sem na žalost pridobila z izkušnjami. Moj prvi partner, oče mojih hčerk, je bil večkrat zelo agresiven do mene, kar je pripeljalo do razhoda, moj drugi mož pa je na začetku kazal lepe lastnosti, kasneje pa se je izkazalo, da je sociopat. Milan ni takšen, vendar je vseeno šel v šov, v katerem junaki iščejo ljubezen, medtem ko je imel srce zasedeno. To je zame laž in ostajam pri svojih besedah.”

Kljub temu z Milanom, pa tudi z Majdo in Marjano še vedno ostaja v stikih: “Smo v dobrih odnosih in se večkrat slišimo, tudi videli smo se že po koncu snemanja.” V njeno življenje pa od konca snemanja pa do danes še ni vstopil drug kavalir. Cecilija: “Trenutno se posvečam svoji karieri in sebi in ne razmišljam o zvezi.”