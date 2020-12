Čustvena Jacqueline pred novim, bolečim slovesom

Franc Jarc je prvi junak podeželja, ki je v Ljubezni po domače našel svojo drugo polovico. Ko pa bo svojo Anamarijo pripeljal pokazat Metki Šeškar , ta ne bo navdušena: “ Vseeno sem mislila, da me bo malo poslušal, pa me ni. Po mojem mnenju se John ni prav odločil. Na dolgi rok ne. ” Tudi Metka bo morala sprejeti končno odločitev in Jože je že napovedal, da se bo potrudil zanjo.

Jacqueline Kale pa ima pri sebi še tri snubce in se bo morala od enega posloviti. Boštjan se ji bo izpovedal: “Sama si opazila, da sem do tebe nekaj začutil, in bi si res želel, da ostanem do konca.” Junakinja bo v dvomih, težko si namreč predstavlja, kako bi funkcionirala skupaj, a Boštjan bo vztrajen: “Nisem še odkril vseh adutov.” Ali mu jo bo uspelo prepričati?