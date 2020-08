Damjan in Barbara iz Ljubezni po domače postala starša

Damjan Šalamun in Barbara Pastrik sta se spoznala v oddaji Ljubezen po domače in tako se je pričela njuna ljubezenska zgodba. Sedaj jo je nadgradila še hčerkica, ki ju je razveselila včeraj. Ajda Zarja se je rodila v murskosoboški porodnišnici in s svojim prihodom par še bolj povezala. Četrto sezono, v kateri se Damjan in Barbara spoznata, bomo na POP TV spremljali to jesen.

Damjan Šalamun je eden od kandidatov, ki se je prijavil v četrto sezono šova Ljubezen po domače in si tako zaželel s pomočjo POP TV-ja najti ljubezen svojega življenja. Srečo je našel zBarbaro Pastirk. Par je pred nekaj meseci razkril, da je v veselem pričakovanju, včeraj pa sta se razveselila rojstva deklice. icon-expand Barbara je po porodu utrujena, ampak presrečna. FOTO: osebni arhiv Ajda Zarja je ob rojstvu tehtala 2760 gramov, dolga je 50 centimetrov. Na svet je prijokala v porodnišnici v Murski Soboti. Presrečni očka je ob veselem dogodku za naš portal povedal, da se obe počutita dobro, čeprav sta zaenkrat nekoliko utrujeni. Ljubezen po domače se na zaslone vrača 30. avgusta s predstavitveno oddajo 4. sezone. Simpatični junaki bodo z vami ob nedeljah ob 20. uri na POP TV Pred časom sta za 24ur.com razložila, kako gledata na vzgojo in starševstvo:"Mislim, da vsak starš poskuša biti najboljša verzija sebe ter tako vzgaja otroka po svojih najboljših močeh, kot se njemu zdi najboljše. Midva vsekakor stremiva k temu, da se bova trudila biti dobra starša.''Obema ob rojstvu deklice čestitamo. icon-expand Damjan Šalamun je v šovu spoznal ljubezen svojega življenja, sedaj pa se je razveselil še otroka. FOTO: osebni arhiv PREBERI ŠE Nova nosečnost Ljubezni po domače: Damjan iz četrte sezone bo očka