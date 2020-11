Damjan izločil prvo favoritko Janjo: Se je malo nosila in je šla

Damjana Šalamuna je najprej presenetila nova kandidatka Nana, nato pa je izločil Janjo, ki je sprva veljala za njegovo favoritko. Janez Rebernik se ni mogel odločiti, katero izmed deklet bi poslal domov, zato je obdržal vse štiri.

'Mene ne bo okrog prinesla' V bitki za srce Franca Jarca sta po novem samo še dve dami in Joži še ni vrgla puške v koruzo. Joži: "Anamarija je zelo ukazovalna ženska, zato mislim, da bo John počepnil pri njej. Bo ona komandirala.” Anamarija: “Ti sploh nimaš kaj misliti o meni, ti me ne poznaš.” Joži: “Jaz imam dobro njo načitano. Mene ne bo okrog prinesla.” Nato je Joži spremenila taktiko in napovedala, da bo Anamariji prepustila Franca, a slednja ni nasedla: “Joži meni ne bo odstopila Johna, ker je John moj, in v to sploh ne dvomim.”

icon-expand Navihana Joži je Anamarijo strašila z deževnikom FOTO: POP TV

Janez Casanova? Alenka je z Lilijano in Ružo načela pogovor o tem, da Darja ponoči "nekam hodi" in da je postala zelo skrivnostna. Dodala je še, da je Janez "že veliko žensk tule v vasi malo obdelal, tudi poročenih". A Ruža ji ni verjela: “Mislim, da je Alenka namerno očrnila Janeza pred nama.”

icon-expand Darja ponoči nekam hodi? FOTO: POP TV

Dvojni šok za Damjana Na kmetijo Damjana Šalamuna je prišla Nana, ki je junaku podeželja predala kuverto in mu povedala, da je njegova nova kandidatka. Nana: “Ampak nisem imela prej časa, pa tudi danes ne bom ostala tukaj. Se pa vidiva, ko bo čas. Lepo bodi.” In je kar šla, Damjan pa je bil povsem zmeden: “Ja, čakaj malo.” In to ni bil edini šok zanj, kajti v pismu je pisalo, da bo moral še isti dan domov poslati eno izmed svojih deklet.

icon-expand Kakor hitro je prišla, tako hitro je tudi odšla FOTO: POP TV

Franc začne verjeti v astrologijo Franc Jarc je prejel še eno Lenkino pismo z astrološko analizo ženske, za katero misli, da bi lahko bila prava zanj, in to je bila Anamarija. Opisala jo je kot močno, samozavestno, ambiciozno in vztrajno žensko, ki ljubi neodvisnost in svobodo, ter rada potuje in se druži. Ko je dodala še, da ju privlači strast in seksualnost, je Franc izjavil: “Očitno me bo Alenka kar prepričala, da bom verjel v te stvari.” Joži je kasneje izvedela, da je Lenka v pismu kot najbolj primerno kandidatko za Franca izpostavila Anamarijo. Joži Francu: “Kaj naj jaz zdaj? A naj grem v jok, pa na drevo?” Franc jo je miril, češ da še ni rekel zadnje besede, a je kasneje izjavil: “Joži bi me na vsak način rada, ampak verjetno ji ne bo uspelo.” Anamarija: “Jaz bi rekla, da se je on že odločil, ampak nikoli se ne ve.”

icon-expand Astrologija in kemija FOTO: POP TV

Alenka se sooči z Janezom Janez je priznal Alenki, da je bilo v njegovem življenju že kar nekaj deklet. Povedal je, da se želi posvetiti tudi vsem svojim snubkam: “Moram vsako malo sprobati, da vidim, kako se katera obnaša.” Ko je Alenka omenila, da se v vasi govori, da se ne brani niti poročenih žensk, je bil videti presenečen: “Ne vem, od kod ji te informacije.” A je nato zanikal, da ga je spravila v zadrego, in dodal, da so ga njene besede celo povzdignile.

icon-expand Ko je Alenka odšla ... FOTO: POP TV

Damjan izloči Janjo Damjan je s težkim srcem napovedal izločitev ene izmed svojih snubk. Pohvalil je pridno in dobrovoljno Moniko, Janjino nežnost in milino, energično Jevrosimo ter Barbarino dobrosrčnost in veselo naravo. Janja je bila med čakanjem na njegovo odločitev v šoku: “Prazno glavo sem imela. O moj bog, ali se to res dogaja?” In prav njo je Damjan izločil. Janja: “Verjetno se je z drugimi puncami bolj ujel. Se mu zdijo bolj primerne.” Damjan: “Se je nosila malo in zaradi tega je šla.” Damjanu je med slovesom zaželela, da bi na koncu našel pravo, dekletom je zaželela srečo in odšla. Monika je bila zadovoljna z razpletom. Pojasnila je, da Janja ni kazala zanimanja za Damjana, medtem ko je sama pokazala borbenost: “Najbrž je to pomagalo.”

icon-expand Damjanovo slovo od Janje FOTO: POP TV

Janez zbere svoja dekleta Tudi Janez je zbral svoja dekleta, da bi se poslovil od ene izmed njih. Želel je, da bi vsaka izpostavila tekmico, za katero meni, da bi morala domov. Darja se je uprla: “Sam se boš moral odločiti. Te naloge ne moreš prepustiti nam.” Sama ni imela srca, da bi izgovorila ime ene izmed deklet. Alenka je povedala, da so vsa dekleta super, da pa si Lilijana verjetno že malce želi domov k sinu. Slednja ga je kregala, ker je svojo odločitev prevalil na njihova ramena, a ni ostala dolžna Alenki. Tudi Ruža je omenila Alenko, saj po njenem mnenju ne bo mogla izpolniti vseh njegovih zahtev. Darja se je nato kot prava prijateljica postavila na Alenkino stran in le izpostavila Ružo.

icon-expand Janezova dekleta so bila pripravljena na izločitev FOTO: POP TV

'Priznam, da sva par" Joži je zanimalo, kaj sta Anamarija in Franc počela v avtodomu, in izvedela, da sta se “objela in zaspala”. Joži ji ni verjela, zanimalo jo je, kdo je bil spodaj in kdo zgoraj, pa tudi, ali sta se poljubljala. Anamarija: “Priznam, da sva par in komaj čakava, da se bova lahko poljubljala.” Franc je njun pogovor presekal z narezkom in glasbo. Trojici je prišel igrat harmonikar Simon. Skupaj so prepevali, Franc se je zavrtel z obema snubkama, Joži pa je med zabavo ugotavljala: “Mislim, da je on do konca zacopan v Anamarijo.”

icon-expand Zabava pri Francu Jarcu FOTO: POP TV

Janez obdrži vsa štiri dekleta Janez je Darjo namesto z izločitvijo presenetil s povabilom na izlet, zato si je oddahnila. Nato je povedal: “Meni ste vse štiri tako všeč, da danes ne pošljem nobene domov.” Lilijana in Ruža sta se začudeno spogledali. Lilijana Janezu: “Zdaj te bom pretepla.” Alenka pa je ugotavljala, da je imela prav: “Janez bi rad imel vse štiri punce in bi jih obdržel do konca in naprej.”

icon-expand Janez se ni mogel odločiti in je obdržal vsa štiri dekleta FOTO: POP TV

