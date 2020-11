Damjan razjezil Moniko: Tega punci na zmenku niti pod točko razno ne moreš reči

Damjan Šalamun je Moniko Košenina šokiral s predlogom, da bi jo predstavil svojemu prijatelju. Niti sanjalo pa se mu ni, da v bitko za njegovo srce morda vstopa še eno dekle. Kamere so pestro dogajanje zabeležile tudi na kmetiji Janeza Rebernika.

'Ona je pomila tistih šest šalic in misli, da je svetnica' Na kmetiji Janeza Rebernika postaja vedno bolj napeto. Ruža in Lilijana sta opazili, da se Darja in Alenka odmikata od njiju. Ruža: “Alenki sem precej zamerila, ker mi je rekla, da sem materialistka. To ne drži.” Alenka pa je vztrajala: “Saj samo gleda, kaj je okrog hiše in v hiši, kakšni so stroji in koliko je vse to vredno.” Darjo je nasmejala z izjavo: “Ona je pomila tistih šest šalic in misli, da je svetnica.” Lilijana pa je po njunem mnenju resna in fina dama, ki od moških pričakuje, kot se je izrazila Darja, da “plešejo po njeno". Alenka: “Je kot neka Victoria Beckham.”

'Bilo je tudi malo romantike, ni bilo ravno prehudo' Franc Jarc in Anamarija sta se v novo jutro prebudila nasmejana do ušes. Anamarija je povedala, da sta spala na istem ležišču, Franc pa je pojasnil: “Bilo je tudi malo romantike, ni bilo ravno prehudo, ampak v mejah normale.” Junak je nato užival v masaži stopal, med katero je Anamarija ugotavljala: “On bo moral sebe vzljubiti.” Napovedala je, da se bosta precej ukvarjala z njegovimi nogami, če jo bo izbral. Franc se je strinjal, češ da Anamarija govori resnico, in da se bo moral posvetiti svojemu zdravju. Napovedal je tudi, da se ji bo oddolžil z obiskom wellnessa, s čimer jo je še dodatno očaral. Anamarija: “Res me razvajaš.”

'Mi ne rabimo nekih finih dam’ V Banovcih sta se Monika in Jevrosima uredili za Damjana Šalamuna, da bi pritegnili njegovo pozornost. Junak podeželja je medtem delal skupaj z ostalimi čebelarji. Mladen Vinko je povedal: “Jaz bi Damjanu svetoval, naj si izbere punco, ki ni alergična na pik čebele, da je pridna in da mu bo zvesta do konca življenja.” Stanko Tršavec pa je dodal: “Mi ne rabimo nekih finih dam, ki bi samo prstane nosile, pa nohte in ustnice barvale, pa špricale se z nekimi spreji, ker čebele so na to alergične.” Damjan je očitno enakega mnenja, kajti ko je zagledal urejeni snubki, ju je postavil na realna tla: “Ste prišle na kmetijo, ne na žur.” Dekletom je dal čebelarska oblačila in povedal, da se dobijo v čebelnjaku.

'Moj moški mora biti samo moj’ Janez Rebernik je svojima snubkama prinesel malico in ker je imela Ruža umazane roke, se je odločil, da jo bo nahranil kar sam. Lilijani je povedal, da se je malo boji, nato pa jo je povabil na pogovor. Ruža ji je zagrozila: “Pazi, kaj govoriš, kaj delaš …” Ko je Ruža odšla, je Janez previdno povedal: “Ti si meni zelo všeč.” Lilijana: “Kaj bova zdaj?” Kar naravnost mu je povedala, da ji je prišlo na ušesa, da se je poljubljal z drugimi dekleti. Ko jo je vprašal, če jo lahko objame, ga je odločno ustavila. Lilijana: “Moj moški mora biti samo moj.” Nakar je s sekiro ponazorila, kaj bi storila z njim, če bi ga ujela z drugo. Janez je priznal, da se je prestrašil, ona pa mu je še povedala, da se ne misli poljubljati “za drugimi ženskami”. Razočarala ga je tudi z izjavo, da ni pripravljena imeti otrok z njim, kar je njegova velika želja.

Masaža na masažo ... Franc in Anamarija sta se sproščala v kopeli, skupaj sta uživala v penečem vinu, Franc pa v masaži, tokrat hrbta. Napovedal je, da ji bo vsekakor vrnil uslugo. Anamarija: “John jih ima za ušesom več kot sem pričakovala.” Zanimalo pa jo je, če jo bo razvajal tudi potem, ko bo osvajanja konec, in temu je pritrdil. Anamarija ga je še podučila, kaj je to ljubezen: “Ljubezen je sestavljena iz takšnih in drugačnih trenutkov, ki jih je treba prebroditi. Na začetku imaš rožnata očala, ko je vse roza in v mavrici, potem pa tista očala dol padejo in ne ostane nič. Če se ne trudimo. Je pa tako, da se morata truditi oba.” Franc je namreč ljubezen videl kot to, da je moškemu ena ženska bolj všeč kot druga.

V bitko za srce Damjana Šalamuna vstopi Nana Damjan je na piknik povabil Janeza in njegova dekleta. Junaka podeželja sta izmenjala svoje izkušnje, dekleta prav tako. Alenka: “Na pikniku z Damjanom je bila dobra atmosfera, ampak zdelo se mi je, da so njegove punce še bolj ljubosumne kot me in se za njega borijo z vsemi sredstvi.” Dekleta pa niso vedela, da se med gosti skriva Nana Kotnik, ki se zelo zanima za Damjana in ga je želela videti v živo. Nanjo je naredil dober prvi vtis, zdel se ji je prijazen, kulturen in s smislom za humor.

Anamariji je bilo toplo pri srcu Franc in Anamarija sta se odpravila proti domu. Na poti sta se ustavila v Novem mestu, da bi Franc svoji favoritki pokazal most čez reko Krko, kjer sta se leta 1948 spoznala njena starša. Oba sta delala v tovarni igrač. Anamarija: “Toplo mi je bilo pri srcu. Jaz sem imela čudovita starša in ju zelo pogrešam.” Bila je hvaležna za lepo izkušnjo, opazila pa je tudi, da je Franc postajal vedno bolj napet.

Monika šokirana zaradi Damjanovega predloga Damjan je na sprehod povabil Moniko, ki je dobila občutek, da jo res želi spoznati. Po prvotnih komplimentih, češ da je nanj naredila vtis s svojim vedrim značajem in sproščenostjo, pa jo je presenetil: “Bi bila zelo jezna, če bi rekel, da se moj kolega zelo zanima zate?” Monika: “Ja, bi bila jezna.” Damjan je po tem odgovoru potreboval nekaj sekund, da je nadaljeval: “Joj, Monika, meni je zelo žal, ampak ne vem, če bi to lahko klapalo med nama. Jaz sem se na nekako mogoče že za druge odločil.” Povedal je, da je najbolj pridna, a da ga srce ne vleče k njej. Monika je priznala, da jo je šokiral, Damjan pa, da se ogreva za Barbaro. Ko ji je še enkrat omenil prijatelja, je bila Monika že besna: “To s prijateljem absolutno odpade, ker to mi ni všeč. Tudi če bi mu zares dala klofuto, bi si jo zaslužil, ker je to zelo grdo. Ker tega punci na zmenku niti pod točko razno ne moreš reči.”

