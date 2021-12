Danica: Nikoli se ne ve, za katerim vogalom te čaka sreča

Zato je Franciju Kemperlu napisala pismo in ga kar sama prinesla na njegovo kmetijo. Danica: “ Dobila sem vtis, da bi lahko bil prijazen dečko. In sem ugotovila, da se nisem zmotila. ” A na žalost to ni vse. Danica namreč ne bi mogla uresničiti njegove velike želje, da bi postal oče. Potrdila je tudi, da med njima ni bilo kemije, pa čeprav se je zdelo, da Franci ni bil povsem ravnodušen do nje. Danica: “ Roko na srce, med snemanjem nisem imela tega občutka. Razen mogoče potem na morju, malo. Ampak res malo. Zdaj, ko sem gledala oddajo, pa se mi je zdel čisto drugačen. Tiste njegove izjave so mi dale malo misliti ... Midva se tudi zdaj občasno videvava, pa mi nikoli ni nič rekel v tej smeri. Res pa je, da imam občutek, da se še vedno ni povsem sprostil. ”

Izredno sproščen pa je bil, ko sta se odpravila na morje. Danica: “Tako je bil razigran kot še nikoli in nikjer prej. Morje je tudi njemu všeč tako kot meni in tam sva oba res zelo uživala. Tisti hotel, pa tisti razgled ...” V kratkem času pa se jima je uspelo tudi zelo dobro spoznati. Danica: “Veliko časa sva imela za debate in sem ga dosti spraševala o njegovem življenju.” Franci ji je zaupal, da je imel v preteklosti bolj slabe izkušnje z ženskami: “Ne vem, ali je naletel na takšne ženske, ki so ga želele izkoristiti ... Predober je, on ne zna postaviti meja in zato se mu je verjetno to dogajalo.” Poleg tega je velik deloholik: “On misli, da mora samo delati. Bolj ko mu razlagamo, manj nas posluša. Reče: 'Ja, saj bom.' Boš figo. Prevelik deloholik je, to je vsa umetnost.” Zato bi ob sebi potreboval žensko, ki je to ne bi motilo in bi ga razumela. Danica: “Jaz bi mu res iz srca privoščila. Upam, da se bo res pojavila kakšna takšna, da bo lahko srečen, ker si res zasluži, da bi bil srečen. Da bi imel nekoga ob sebi, ki bi skrbel za hišo. Bomo držali pesti.”