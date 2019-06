Darinka razkriva: Meri ni bila prva Jožetova izbira

A dejstvo je, da je bil Jože vseskozi zagledan vanjo, in ko je nastopil trenutek odločitve, mu je bilo strašno težko pri srcu, bil je na robu joka. Očitno zaradi tega, ker mu je Darinka pred tem dala košarico. Darinka: "Vseskozi je po poti govoril: “Darinka, za***la si me.""

Jože se je torej po sili razmer odločil za Meri. Na vprašanje, koliko možnosti je po Darinkinem mnenju za to, da bi se med njima razvilo kaj več, izstreli: "Nič." Meri ji je namreč zaupala, da ji podeželski junak sploh ni všeč, vabilo na potovanje pa je sprejela, da bi videla "še malo sveta".

Jože in Darinka še imata stike. Darinka: "Se pogovarjava, me pokliče, sva prijatelja. Jože je dobrovoljček, vsem pomaga, malo ga rad cukne, drugače pa ni slab človek. Ampak vsi imamo svoje napake in jaz mu želim, da si najde sorodno dušo, da ne bo sam. Res si to želim, ker ni luštno biti sam. Sploh, ko si že malo starejši, potrebuješ nekoga za pogovor, pa kakšno lepo besedo."