Darja je spoznala čudovitega fanta, Janez bi imel Lilijo

Na vprašanje, kako danes gleda na njuno ljubezensko zgodbo v oddaji, odgovori: “ Danes na vse to gledam povsem drugače. Janezovo vedenje se mi zdi malo oz. kar zelo ‘mimo’, toda takrat sem bila zaljubljena in tega sploh nisem opazila. ” Po razhodu sta nekaj časa še ostala v stikih, nato pa ni več čutila potrebe po tem. Zagotovo tudi zaradi junaka, ki je osvojil njeno srce. Darja: “ Sedaj sem na novo zaljubljena. Spoznala sem čudovitega fanta, vrednega zaupanja. Skupaj nama je zelo lepo, vendar želiva ohraniti zasebnost. ”

Janez Rebernik in Darja Sančanin sta bila na snemanju zadnje oddaje Ljubezen po domače videti zelo zaljubljena. Družila ju je želja po adrenalinskih izletih, med njima je bilo čutiti ljubezensko kemijo, govorila sta celo o poroki in naraščaju. Toda Darja je razkrila, da je njuna sreča trajalo tri mesece, potem so se njune poti razšle. Darja: “ Z Janezom sva bila res zaljubljena, vsaj zase lahko rečem, da sem bila. Razlog za najin razhod pa so bile različne predstave o skupni prihodnosti in pa to, da si nisem znala predstavljati življenja na kmetiji skupaj z njegovimi starši, kjer ni bilo popolnoma nobene zasebnosti. ” Darja pravi, da ji je bilo ob razhodu težko, a drugače ni šlo.

Janez Rebernik je dobro obveščen, da njegov nekdanji plamen gori za drugega junaka, toda sam drugače gleda na konec ljubezenske zgodbe po domače. Janez: “Darja ni bila za na kmetijo, ona je bolj za uživanje. To pa tako ne gre. Pa saj ni prišla v šov zaradi ljubezni, ona je prišla bolj za zabavo. Na kmetiji pa je delo in denar moraš najprej zaslužiti, da lahko potem uživaš. Žal tako je.”

Prizna, da so trije meseci, ki sta jih preživela skupaj, bili lepi: “Ni bilo slabo, lahko rečem.” Tudi zvest ji je bil, pravi, a ljubezen se je ohladila, vse redkeje sta se slišala, nato pa sporazumno razšla. Janez: “Sva oba ugotovila, da to ni to.” Janez pravi, da mu zato ni bilo težko: “Niti ne, jaz sem videl že proti koncu šova, kam to pelje in da to ni to.” In dodaja: “Če bi še enkrat snemali, zagotovo ne bi izbral Darje. Čisto odkrito povedano, izbral bi Lilijo. Ona je pa v življenju že dala nekaj skozi, je delovna, pridna.”

Z Lilijo za razliko od Darje ostajata v stikih, lansko novo leto sta praznovala skupaj v Avstriji, kjer ima frizerski salon. Pravi, da si pošiljata sporočila in se večkrat slišita po telefonu. Janez: “Saj sva si obljubila v oddaji, da bova za vedno ostala prijatelja.” Ali lahko pričakujemo romantično nadaljevanje njune zgodbe, še ne more povedati, poleg tega je zanj veliko zanimanja s strani deklet. Janez: “Zdaj bi moral imeti tajnico, da bi mi to urejala.” (smeh)