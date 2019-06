Brata Hafner v oddaji našla ljubezen. Ali se obeta dvojna poroka?

Iz letošnje sezone sta odšla dva para, Gašper Hafner s svojo Patricijo Lovenjak, njegov brat Jaka pa z Ano Podobnik, ki pod srcem nosi njuno prvorojenko. Z vabiloma na slavnostno večerjo sta presenetila Darja Tomažin in Tomaž Bizjak.

Dvorec Štatenberg je bil prizorišče sklepnega dejanja letošnje sezone Ljubezni po domače. Preden so se podeželski junaki srečali s Tanjo Postružnik Koren, so uživali v vroči plesni točki. Gašper Hafner se je šalil: "Ne vem, na katero stran bi gledal." Še najbolj se je ogrel Jože Rožen, Tomaž Bizjak pa bi vseh šest plesalk peljal k sebi na kmetijo. Sedmerica se je nato zbrala za mizo, kjer so pričakovali še svoje spremljevalce. Jaka Hafner ni bil nabolj navdušen nad kaviarjem in bi bil, tako kot njegov brat, verjetno bolj vesel zaseke in kruha.

Sedem veličastnih FOTO: POP TV

Gašper Hafner je povedal, da se je imel na snemanju super, da je pridobil nove izkušnje in veliko poznanstev. Tanja je ocenila, da je bilo na njegovi kmetiji res vroče. Gašper: "Mogoče sem ga malo pihnil, ker sem se malo preveč poljubljal, ampak pravim, da kar bog podari, tega ne smeš zavreči." S Tanjo sta se pridružila Patriciji, ki se še ni preselila na njegovo kmetijo, ker ni želela hiteti. Starši in prijatelji ju podpirajo, lep par sta se zdela tudi ostalim junakom podeželja.

Podeželski junaki so se strinjali, da sta lep par FOTO: POP TV

Milan Tržan je razkril, da se je obril na ukaz. Milan: "Jaz sem pa rad pod komando." Kljub Ireninim ocenam, da med njima ni iskric, je bil optimističen: "Nekaj še vedno tli, in če tli, se lahko tudi vžge." Toda Irena je znova potrdila, da Milan ni moški, po katerem bi hrepenelo njeno srce.

Irena noče biti Milanov srček FOTO: POP TV

Darja Tomažin je z romantičnega potovanja z Markom prišla sama, saj je pred tem v njegovo življenje prišla Nataša, s katero sta danes par. Na večerjo je povabila ljubljenca občinstva, Branka Cveka in to kljub temu, da jo je med gostovanjem na njeni kmetiji najbolj jezil. Povedala je, da ji je odprl oči in ji dal veliko nasvetov, a sta zaenkrat samo prijatelja. Branko je dodal, da je vse v njenih rokah.

Darja je povabila Branka FOTO: POP TV

Jaka Hafnerje v oddaji spoznal, da so leta samo številka, ko je v igri ljubezen. Povedal je, da ima za seboj lepo izkušnjo, ki bi jo rade volje ponovil. A ko sta se s Tanjo odpravila po njegovo izbranko, ju ni pričakala Saška Omeragić, pač pa Ana Podobnik, nekdanja Gašperjeva izbranka. Gašper je povedal, da sta zaljubljena, da se s Saško ni izšlo in sta šla vsak svojo pot. Ana pa se je med snemanjem ujela z njegovo sestro Katarino, jo je potem večkrat obiskala in se srečevala z Jako. Ana: "Potem so pa iskrice skakale sem in tja." Izvedeli smo še, da je Ana punca, ki si jo je Jaka od nekdaj želel. Zbrana druščina je bila neizmerno presenečena, slišali smo lahko debato o dvojni poroki. Jaka: "To bilo fino, da bi malo ceneje skozi prišli."

Na tej fotografiji so v resnici trije FOTO: POP TV

Miha Božič je priznal, da mu je bilo težko pri srcu, ker je razočaral svoje izbranke, žal pa nobena ni bila prava zanj. Še najbolj se je ujel z Barbaro, s katero sta ostala v stikih in jo je tudi povabil na zaključek Ljubezni po domače. Vemo pa, da je Miha že srečno zaljubljen in da je njegovo srce osvojila gledalka.

Miha je povabil Barbaro FOTO: POP TV

Jože Rožen je kar takoj povedal, da išče novo ljubezen. Ko je obujal spomine na vse, kar je doživel, je bil ganjen do solz. Ni bil najbolj prepričan v to, da se mu bo pridružila Meri, in ko je ta vstopila, jo je objel in se veselil: "Oooo, ljubezen moja." Povedal je, da jo ima rad, a se je prav dobro zavedal, da mu ne vrača čustev.

Meri je povedala, da iz Jožetove moke ne bo kruha FOTO: POP TV

Tudi Tomaž Bizjak je bil vesel zaradi vsega, kar je doživel na snemanju oddaje, četudi ni našel svoje sanjske ženske. Ljubezensko življenje je postavil na stranski tir in se je posvetil poslu, zato je na večerjo povabil svojega prijatelja Urbana, ki mu veliko pomeni. Druščina je bila presenečena, a vesela glasbene točke.

Ne, nista par FOTO: POP TV

Iz letošnje sezone sta tako odšla dva para, Gašper in Patricija, in na veliko presenečenje vseh, Jaka in Ana. Tanja: "Zdaj vsi navijajmo za dvojno poroko."

Brata Hafner in njuni lepi izbranki, Ana Podobnik in Patricija Lovenjak FOTO: POP TV