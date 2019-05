Darja pod velikim stresom, a Branko odganja njene skrbi

Zanimivo je, da se sprošča med spremljanjem oddaj Ljubezen po domače, in to prav po zaslugi izbranca Branka. Darja: "Trikrat sem prevrtela oddajo in sem se tako smejala. On je top, še zdaj me nasmeji." Pravi, da prav njegovi komentarji v oddajah odganjajo njene skrbi, ker na kmetiji ne gre vse po načrtih, obenem pa jo motivirajo za delo.

Na vprašanje, kaj meni o Brankovem povabilu na senik, s katerim jo je presenetil v zadnji oddaji Ljubezen po domače, pa je v smehu odgovorila: "On bi me povabil na senik, saj sploh ne ve, kje ga imam. Če pa senika sploh nimam." Kar si lahko z lahkoto predstavljamo, če pomislimo na to, da ne slovi ravno kot velik poznavalec življenja na kmetiji.