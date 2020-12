Darja: Takrat sem bila zaljubljena in bi Janezu oprostila vse

Darja Sančanin kljub temu, da je Janez Rebernik poljubil njeno prijateljico Alenko Brezovšek, z njim odhaja na romantično potovanje. Pravi, da preizkusa nikakor ni doživela kot izdajstvo, poleg tega je bila pod ‘ljubezenskim urokom’.

Darji Sančanin ni dolgo ostalo skrito, da je Janez Rebernik na zadnjem zmenku z njeno najboljšo prijateljico Alenko Brezovšek podlegel zaigranemu zapeljevanju in privolil v poljub. Alenka ji je to zaupala še isti dan, pa čeprav je Janezu obljubila, da tega ne bo storila. Darji se tako med ogledom omenjenih prizorov v oddaji ni bilo treba spopasti s povišanim pritiskom: "Prizori so se mi zdeli normalni, lepo posneti, saj mi je Alenka seveda že isti dan povedala za preizkus in poljub ... Vmes so naju za potrebe snemanja, in verjetno za ohranjanje skrivnosti, ločili, sicer bi mi zagotovo povedala že prej." (smeh)

icon-expand Darja je hvaležna, da ima takšno prijateljico. FOTO: POP TV

So pa bili namesto nje v zraku komentatorji Ljubezni po domače na kavču. Še posebej kritična je bila Doroteja Knehtl, ki jo je prizor spomnil na izdajstvo njene prijateljice. Darja: "Dorotejo je to verjetno spomnilo na neko njeno zgodbo, ki z našo nima nobene zveze. Sama tega nisem videla kot izdajstvo prijateljice, izdajstvo bi bilo, če mi tega ne bi takoj povedala in bi to izvedela šele ob ogledu oddaje."

icon-expand Zaljubljena Darja FOTO: POP TV

Že Alenka je napovedala, da bosta njena prijateljica in navihani Janez tako kljub nesrečnemu poljubu odpotovala na romantično potovanje in Darja je to tudi potrdila: "Seveda bova šla oziroma sva šla na potovanje. Takrat sem bila zaljubljena in bi Janezu oprostila vse."

