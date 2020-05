Darjin snubec Branko Cvek prijateljuje z oboževalko: Bila je najvztrajnejša

Tekmovalec tretje sezone šova Ljubezen po domače je za naš portal povedal, kako živi zdaj, ko ga je Slovenija spoznala zaradi nastopa v priljubljeni oddaji, in ali ima kakšne oboževalke. Ima jih, pravi, a ne le to, ena od njih je bila tako vztrajna, da zdaj celo prijateljujeta.

icon-expand Branka smo spoznali v tretji sezoni šova Ljubezen po domače. FOTO: POP TV

Branko Cvek se je gledalcem tretje sezone šovaLjubezen po domače v spomin vtisnil kot snubec Darje Tomažin. Mnogi se ga spomnijo zaradi njegovega lahkotnega karakterja in na trenutke prismuknjenih izjav.

V duhu novih prijav za peto sezono Ljubezni po domače smo se med drugim spomnili tudi Branka in ga poklicali, da bi videli, kakšno je njegovo življenje po koncu tretje sezone šova. "Ja, mah, na Facebooku sem dobil par sto novih sledilcev,"je povedal za 24ur.com in dodal: "Kakšni so me tudi v Ljubljani ustavili. Pa tudi če sem šel drugam, so me ustavljali na ulici, recimo v Celju, Mariboru, v Novigradu. Fajn je, ljudje bi radi poklepetali, se fotografirali, nimam nič proti."

'Oboževalke so pisale, ona je bila najvztrajnejša' Na vprašanje, ali je našel sorodno dušo oziroma življenjsko sopotnico, je povedal:"Ja, imam prijateljico. Iz Bele krajine je, zdaj je bilo malo zoprno, ker so bile občine zaprte, in se nisva mogla videti." Kje sta se spoznala? Povedal je, da je bila njegova nova prijateljica ena tistih oboževalk, ki so ga dodale na Facebooku. "Bila je malo vztrajnejša kot druge in sva se dobila na kavi ter se ujela,"je razkril Branko in dodal, da se rada družita v naravi. Povedal je, da k njej zelo rad hodi, saj mu je jug Slovenije všeč: "Veliko je narave, tam je Kolpa, parki so, veliko lahko kolesarim. Več narave je kot v Ljubljani."

icon-expand Darjini snubci, med njimi tudi Branko FOTO: POP TV