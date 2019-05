Darjini snubci ugotovili, kako osvojiti njeno srce

V neobjavljenem izseku Ljubezni po domače, si oglejte, kako so Branko, Marko in Nejc med popravljanjem ograje pogovarjali o Darji ter o njenem pristopu, ki ga ima do moških, do svojih snubcev. Menijo, da bi pristop morala spremeniti, hkrati pa so ugotovili, kakšna je pot do njenega srca.

"Ona je ženska akcije. Je celo življenje povezana z delom na domačiji, mi pa več ali manj vsi prihajamo iz drugega okolja in nimamo prakse, nimamo prijema, 'grifa', kot ga ima ona. Njena pričakovanja pa so da bomo z našim prihodom že vse znali," je povedal Marko. NejcinBranko pa sta se strinjala. Darja naj bi bila do svojih snubcev preveč stroga. FOTO: POP TV Branko pravi, da jih Darja morda podcenjuje in dodal: "Nismo mi od včeraj, a veš." Tudi Nejc je mnenja, da ni v redu, da od njih pričakuje, da vse že znajo, čeprav nimajo izkušenj s kmečkimi opravili: "Ne vem, zakaj toliko od nas pričakuje." Predvsem jih je presenetila med pospravljanjem bal. Za opravljeno delo jim je dodelila šolske ocene in kot je povedal Marko, so fantje dobili dvojko, kar jim ni bilo všeč. "Moje mnenje je, da je pot do Darjinega srca delo, delo, delo. Trikrat delo. Po svoje ima prav," je povedla Marko in dodal, da jo do neke mere razume: "To je tako v življenju. Ko ti nekaj obvladaš, od delavca pričakuješ, da je on ti."