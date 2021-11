David Krulčič se je v zadnjem hipu odločil za Vanjo

David Krulčič in Vanja sta odšla na romantično potovanje, a jima Sentya ni napovedala svetle prihodnosti. Na oddih sta se odpravila tudi neformalno poročena Miroslav Košir in Julijana. Na kmetiji Kranjčevih pa so ljubosumni snubci oba para pričakali z metlo in pištolo.

David Krulčič je Sentyi zaupal, da se bo za eno izmed svojih kandidatk odločil v zadnjem trenutku. Sentya: "Meni se to zdi malo čudno. Ne moreš v zadnji minuti, v zadnji sekundi se odločiti in vreči kovanec ... Kaj če se kovanec ne obrne prav?" Ko je omenil, da je tehtnica, je Sentya povedala: "Jaz sem tudi tehtnica, tudi jaz tehtam, vedno, ampak pri življenjskih odločitvah pa ti moraš razmišljati z glavo." Vanji se je zdelo logično, da se bo David odločil v zadnjem trenutku, a se je počutila neprijetno. Je pa David za obe dekleti povedal, da imata veliko pozitivnih lastnosti.

icon-expand David se je odločal vse do zadnjega ... FOTO: POP TV

Denis je Metki Krajnc v posteljo prinesel zajtrk in ji pritisnil poljubček na lice. Metka je povedala, da sta se z Denisom pogovarjala o morebitni skupni prihodnosti. Omenila je, da so ostali kandidati odpadli in da bo priložnost morda dala le še Alenu. Mihaela in Matej pa sta uživala v razgledu na reko ljubezni in v spominih na noč, ko sta se lahko bolje spoznala, oziroma sta, kot se je izrazil Matej, "mogoče imela kanček intimnosti". Kandidat je še povedal, da se nikamor ne mudi, in je bil prepričan, da se mu ni treba bati konkurentov. Matej: "Samo še počakamo, da gredo lepo počasi domov."

icon-expand Ljubezen nad reko ljubezni FOTO: POP TV

Miroslav Košir je svojo drago Julijano, s katero sta sklenila neformalno poročno zvezo, odpeljal v toplice. Julijana je povedala, da se počuti kot Sneguljčica: "Nič ne more biti lepšega ... Tega še nisem do živela." Preden sta se odpeljala, so jima Joži, Irena in Jožica iz vsega srca zaželele veliko uspeha, da bi bila srečna in da bi zaužila veliko veselja. Jožici se je zdelo, da sta si usojena, da sta bila rojena drug za drugega.

icon-expand Lepo slovo FOTO: POP TV

David je Tanji Postružnik Koren povedal, da je vesel, da je spoznal Sentyo in Vanjo, da takšna dekleta potrebuje v svojem življenju, a jih je zelo malo. Sentya je pohvalila njegovo strast do dela med oljkami, kjer postane povsem druga oseba. Sentya: "Je bil tudi v določenih zvezah, ki so ga prizadele in to ga je nekako izoblikovalo."

icon-expand Tanja je hitro opazila, da je David precej nervozen. FOTO: POP TV

Ko sta se Metka in Denis vrnila domov, sta ju pričakala Peter in Alen. Slednji je imel v rokah zračno pištolo in je Denisu povedal, da je prisiljeno izločen. Metka se je pritožila: "A imam jaz kaj besede pri tem?" Denis je stopil do njega, prijel pištolo, Metka pa je poleg njiju mrščila čelo. Metka: "Mi je všeč, da se dva moška malo borita za eno žensko, ampak ne na tak način." Na zmenek je povabila Alena, kar pa je Denis sprejel zelo stoično. Denis: "Naj se dokaže po svojih najboljših močeh."

icon-expand Mihaelini snubci so dobili lekcijo življenja. FOTO: POP TV

Bojan je Mateja in Mihaelo pričakal z metlo in ju bombardiral z vprašanji: "Kje sta bila? Kaj delata? Kaj sta delala? Kje imaš roko?" Mihaela kaj takega še ni doživela: "Samo čakala sem, da bo eden zakikirikal." Soočenje je prekinil Mihaelin oče, ki je snubce seznanil z nekaj življenjskimi modrostmi: "Kot prvo, moški izbira, ženska izbere. Zdaj, če ste pogruntali, kaj to pomeni, v redu, če ne, ne morem pomagati. Kot drugo, če je ženska srečna, potem je moški srečen, ima srečno življenje. In tretje, da ne boste tako čudno gledali, tudi moški imajo lahko zadnjo besedo, in to je: “Da, draga.”"

icon-expand David je izbral Vanjo. FOTO: POP TV

Na obali, kakopak, se je odvil dan D za Davida. Junaku podeželja je bilo težko, ker je moral razočarati eno izmed kandidatk. Sentyi je bilo v čast, ko je povedal, da je zaradi njiju postal boljši človek. David je pohvalil njeno dobro voljo, delavnost, skrbnost, mir, presenetila pa ga je, ker preveč upa, zaradi česar je lahko v življenju razočarana. Vanjo je opisal kot mirno, hladno, flegmatično, nasmejano in komunikativno. Ko je naznanil, da na romantično potovanje odhaja z Vanjo, je posegla višja sila. Sentyia se je ob tem vprašala, ali se je morda napačno odločil. Napovedala je, da Vanja in David nista za skupaj, zato zveza ne bo funkcionirala. Sentya: "Mogoče morata oba še malo odrasti, se razviti."

icon-expand Sentya je Davidu in Vanji zaželela vso srečo. FOTO: POP TV

Miroslav je Julijano povabil na vožnjo z vlakom, da bi ji razložil vse o poklicu, ki ga je opravljal. Bil je vesel, ker jo je vse zanimalo. Miroslav: "Ona je krasna ženska." Izrazila je željo, da bi jo peljal na potovanje z vlakom, da bi videla malo sveta. Junak podeželja pa je povedal, da jo bo peljal, kamor koli bo želela.

icon-expand Miroslav je Julijani ponosno pripovedoval o svojem poklicu, ona pa mu je z zanimanjem prisluhnila. FOTO: POP TV

David in Vanja sta prispela v prelepi Bovec, kjer je izbranka ugotavljala, da je junak podeželja zelo prijazen, spoštljiv in pravi kavalir, ambient pa se ji je zdel zelo romantičen. Junak podeželja se je veselil, da se bo lahko svoji izbranki povsem posvetil, zdelo pa se mu je zelo zabavno, ker sta dobila sobo 69. Takoj sta šla v posteljo in se začela tepsti z vzglavnikoma. Vanja: "Ob tem romantičnem vzdušju z Davidom se res počutim kot kraljica." Bila je srečna, vznemirjena in polna pričakovanj.

icon-expand David in Vanja razigrana v postelji. FOTO: POP TV

Preden je šel na zmenek z Metko, je Alen poskusil izvedeti, kako sta se njegova junakinja in Denis imela prejšnji večer. Mihaela: "Veš, kaj? Zase se brigaj." Zmotila ju je Metka in Alenu povedala, da zamuja, Mihaela pa se je šalila: "A mi ne bi še enega dala?" Metka je ugotovila, da bo morala Alena imeti pod nadzorom. Na zmenku mu je odkrito povedala, da ji je Denis zanimiv in da se mu je lepo postavil po robu. Alena to ni motilo in bi bil vesel, če bi Metko peljal na pot ljubezni. Profesor je namreč ugotovil, da je Metka prijazna, simpatična, da ima res lepe oči, da pa ni to, kar išče pri ženski. Predlagal pa je, da bi se malo poigrala in Denisa spravila v neprijetno situacijo.

icon-expand Alen je Metki predlagal, da bi malce ponagajala Denisu. FOTO: POP TV

