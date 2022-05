David po slovesu od simpatije Mije z novo brazgotino na srcu

Da se je srce Mije Rovtar ogrelo za Lovra Gregorša , se je pokazalo že na snemanju prvih oddaj Ljubezen po domače . Ta teden se je junakinja podeželja poslovila od obeh kandidatov, ki sta poleg njega še bila v igri. Medtem ko je Milan Stojnič že od začetka slutil, da se je Mija že odločila, pa je David Sepe upal do zadnjega. To je opazil tudi mlajši konkurent, ki je v eni izmed oddaj izjavil, da je Mija Davidu od 1 do 10 všeč za eno dvanajstico. David: “ Milan! Hja, dejansko ni mogel vedeti, koliko mi je bila všeč, ker tega tudi jaz nisem vedel. Zaradi mnogih neodzivov na moja dvorjenja me boli srce in sem previdnejši pri osebnem zbliževanju. Ne izvajam pritiska na simpatijo, ampak želim videti odziv z nasprotne strani – znak, da grem lahko naprej. Tako se zadeva stopnjuje – do zaljubljenosti. Da sem zaljubljen, bi izjavil šele, ko bi imel v žepu potrditev, da sem tudi jaz njena simpatija. Ampak ... popolnoma razumem dekleta, da se spogledujejo, dajejo znake in lažne znake ali neznake – paritveni obred pač, kot pri vseh živalskih vrstah – vse ima svoj namen in posledice. Kot človeška vrsta imamo veliko težavo – z digitalizacijo in razširjenim obzorjem preko sosednjih dveh vasi, smo vsi dobili lažni občutek, da je samo nebo meja. Vsi izhajamo iz prepričanja, da je samo najboljše dovolj dobro za nas. Analogna resničnost pa je nekako taka, kot daje vpogled vanjo Ljubezen po domače. Mnogi gledalci se zgražajo: "Debilno, primitivno, bedasto." Naj za hip pomislijo, kako bi sami ravnali v podobni situaciji ali kako je videti njihovo dvorjenje. Verjamem, da v večini primerov ni bilo ravno na ravni latinsko-turških telenovel. ”

In ko se vrne k Miji, doda, da je seveda tudi pri njej čakal na odziv. David: “Miji sem prepustil izbiro in sem samo bil to, kar sem. Seveda sem jo pri tem povsem opazno in pogosto nedostojno obilno opozarjal na svoje prednosti in Lovrove slabosti, kot sem jih zaznal s svojega zornega kota.” Na vprašanje, kaj mu je bilo najbolj všeč na njej, odgovori: “Da ne bo nesporazuma, nič nimam proti 20-letnicam. So simpatične, sladke in igrive. A tako kot se hitro ogrejejo, se že spet ohladijo in izberejo nekoga drugega. Poleg tega nisem domišljav in nekako vem, kje mi je mesto. Mija pa združuje in ohranja mladostno razposajenost in jo združuje z žensko zrelostjo. In to je zame naj kombinacija pri punci."

Zato brez razočaranja ob slovesu ni šlo. David: “Mija je kar dolgo časa vračala pozitiven odziv na moje dvorjenje, zato sem kljub mojim ‘varovalkam’ pred zavrnitvijo padel ‘not’ … bil malo zaljubljen! No, pa sem le uspel izreči! Na jahalnem zmenku pa me je kar malo stisnilo, ko sem odpadel in to tudi končno dojel. A kot pravim, sem specializiran za zavrnitve, tako da je to ‘samo’ še ena nova brazgotinica na mojem srcu. Smrk …”