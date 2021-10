Davidu bo ob postavni Manji pošteno vroče

V nocojšnji oddaji Ljubezen po domače – VOYO vam omogoča ekskluzivni enotedenski predogled vsake oddaje – na prihod svojih kandidatk čakata Milan Podgornik in David Krulčič. Milan bo v nizkem startu: “Jaz sem pripravljen. Punce, dajmo ... Če si niste premislile.” Pa bodo le prišle in najprej bo junak podeželja svojim damam vzel mere, Ceciliji že drugič. Cecilija samozavestno: “Seveda so mu moje mere všeč.”