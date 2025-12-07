Svetli način
Ljubezen po domače

Dejan in Patricija zaljubljena do ušes, nezgoda ju je še bolj zbližala

Velenje, 07. 12. 2025 13.33 | Posodobljeno pred 24 minutami

Dejan Ponikvar se je izkazal z veliko potrpežljivostjo, ko je tolažil poškodovano izbranko Patricijo Salobir. Nesrečni dogodek ju je še bolj zbližal in ni pokvaril pravljice, ki jo pišeta že vse od prvega zmenka v pravljični sedmi sezoni Ljubezni po domače.

Dejan Ponikvar ponoči ni mogel spati, ker ga je skrbelo za Patricijo Salobir. Njegova izbranka je prejšnji večer padla in se poškodovala. Patricija: "Komaj sem čakala, da bi prišla do spalnice, pa še do tja nisva prišla." Ni si želela, da bi se romantična noč končala, tako kot se je. Patricija: "Namesto da bi me slekel, si me pa oblekel." Dejan pa se je izkazal s potrpežljivostjo in jo je miril: "Meni je samo pomembno, da si ti v redu ... Lahko bova to zgodbo pripovedovala najinim otrokom." Bil je ob njej, ko je morala počivati. Patricija ga je pohvalila: "Dejan se je pokazal v čisto drugi luči, tako da sem kar vesela, da se je to zgodilo, da sem še to videla." Zato se je kljub nezgodi imela vrhunsko, Dejan pa je povedal, da so se njuna čustva samo še poglobila.

Ko sta se zaljubljenca odpravila na večerjo, se je Patricija počutila kot princesa ob svojem princu. Bila je ponosna, ko je hodila ob njem, navdušen je bil tudi Dejan: "Patricija je zame najlepša ženska na svetu." Bil je srečen in zaljubljen, veselil se je, da bosta skupaj obrnila nov list v življenju. Tudi Patricija je bila presrečna, da se je prijavila v pravljično sedmo sezono: "Od prvega dne naprej je bila sama pravljica." Dejan: "Ta izkušnja, Ljubezen po domače, mi je stvari povsem obrnila na glavo. Spoznal sem svojo sorodno dušo Patricijo, res nisem pričakoval tega ... Upam, da se to še komu zgodi."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

