Ljubezen po domače

Dejan je izbral in navdušil: Najlepša ljubezenska zgodba vseh časov

Velenje, 16. 11. 2025 15.32 | Posodobljeno pred 21 minutami

Komentatorji so bili vsi iz sebe, ko je Dejan Ponikvar jasno povedal, da je Patricija Salobir njegova. Sara Feher je pohvalila vztrajnost obeh zaljubljencev, za Mijo Rovtar pa sta dokaz, da lahko v Ljubezni po domače najdeš pravo ljubezen.

Komentatorji Ljubezni po domače na kavču že lep čas hvalijo Dejana Ponikvarja in njegovo predanost Patriciji Salobir. Kot je povedala Alenka Brezovšek, bi se morali po njem zgledovati vsi moški. Njegova neomajnost je bila na preizkušnji po prihodu Polone Kranjc, a je po njenem povabilu na zmenek sklenil, da je dovolj. Dejan: "Vedve nimata več šans. Patricija je moja."

Zaljubljena Dejan Ponikvar in Patricija Salobir
Zaljubljena Dejan Ponikvar in Patricija Salobir FOTO: POP TV

Dejanovo potezo so komentatorji pospremili z glasnimi vzkliki. Mija Rovtar: "Bravo! Joj, kako lepo!" Z Mojco Šumnik sta se od veselja kar objeli. Navdušeni so bili tudi ostali komentatorji. Jure Struna: "To je to! Bravo, Dejan!" Sara Feher pa je pohvalila vztrajnost obeh zaljubljencev: "Predobra sta mi."

Navdušenja pa še ni bilo konec. Mojca: "Hvala Bogu, da sta se prijavila, pa da sta se našla." Mija: "Ampak res. Pa pravijo nekateri, da v tej oddaji ne moreš nič dobiti. Pravo ljubezen lahko najdeš." Kasneje je še dodala: "O, kako je pa to lepo. To je pa najlepša ljubezenska zgodba, ne vem, če ne vseh časov v tej oddaji. Meni sta tako luštna in to je res prava, iskrena ljubezen."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

