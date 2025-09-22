Svetli način
Ljubezen po domače

Dejan je šel na zmenek z eno, vrnil se bo z dvema

Velenje, 22. 09. 2025 17.35 | Posodobljeno pred 5 minutami

Avtor
Su.S.
Dejan Ponikvar je Tejo peljal na romantično vožnjo s traktorjem, a domov se ne bosta vrnila sama, saj bosta na poti srečala Živo. Mirko Kocjančič pa bo na zmenku z Bojano postavljen pred dilemo.

Dejan Ponikvar in Teja bosta med romantično vožnjo s traktorjem srečala Živo, ki bo zamujala na njegovo kmetijo. Dejan: "Šel sem z eno, vračam se z dvema. Spet bo en kup besed, vprašanj." A njegova dekleta se bodo bolj zapičila v konkurentko. Viktorija: "Zdaj si pa ti na vrsti, da prašičem daješ hrano." Živa: "Sem pričakovala tak odziv punc. Je šlo kar na nož tole."

Mirko Kocjančič pa bo na zmenek povabil Bojano in ponudila se jima bo priložnost, da njuno druženje podaljšata in skupaj preživita romantično noč. Mirko: "Taka šansa se pojavi samo enkrat, a veš?" Nakar ga bo prešinilo: "Oh, kaj bo pa Nataša rekla?" Obljubil ji je namreč, da zmenka ne bo podaljšal. 

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Teja ima kar sedem bratov: Verjamem, da je vsak otrok dar od Boga

