Dejanova izbranka bo prava bloška kraljica

In tako kot je Renato o Blokah govoril z ljubeznijo, si tudi Dejan ne zna predstavljati življenja kje drugje. Dejan: "Bloke, to je moj kraj, ki ga ne bi zamenjal. Po srcu sem Bločan in to tudi bom ostal. Zakaj Bloke in kaj je tukaj tako imenitnega, ve samo tisti, ki tukaj živi, in tega občutka se ne da opisati." Je pa čudovit splet prelepe narave, dela z živalmi, ki ga osrečuje, in življenje med sosedi, ki si vedno pomagajo med seboj. Da so dekleta vse to začutila, govorijo pozitivni odzivi in prošnje za prijateljstvo na družbenih omrežjih.