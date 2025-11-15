Dejanova ljubezen bo na resni preizkušnji

Polona Kranjc bo po prihodu na kmetijo Dejana Ponikvarja poizvedovala, kakšna je ljubezenska situacija. Polona Patriciji : " Ti si potem favorit tukaj? " Izvedela bo, da oba mislita resno, a bo želela preveriti njegovo neomajnost. Polona: " Ti, Dejan, kaj pa če bi midva vseeno šla malo na samo? " Kaj bo naredil junak?

Pri Petru Benediku bo ozračje nabito s čustvi. Peter Moniki : " Vem vse, tudi zavedam se, kaj je bilo. Bila sva že na pijači, do poljuba je prišlo, tega ne bom rekel. " Monika: " Proti usodi ne moreš nič. Kar ti je namenjeno, ti je namenjeno. " S katero kandidatko se bo junak odpravil na romantičen izlet?

Med Pablom Alejandrom Gelbom in Dušanom Petričem pa bo morala izbrati Maja. Tanja Postružnik Koren: "Ker je vse pri nas v bistvu en tak super eksperiment, bomo zdaj naredili sledeče. Maja, ti boš povedala, s kom od njiju dveh si želiš na romantični izlet." Za koga se bo odločila?

