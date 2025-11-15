Svetli način
Ljubezen po domače

Dejanova ljubezen bo na resni preizkušnji

Velenje, 15. 11. 2025 15.30 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
3

Polona Kranjc bo preverjala Dejanovo neomajnost in ga povabila na samo. Peter Benedik bo po Monikini izpovedi čustev izbral svojo favoritko, Maja Vozlič pa se bo morala odločati med Pablom Alejandrom Gelbom in Dušanom Petričem.

Polona Kranjc bo po prihodu na kmetijo Dejana Ponikvarja poizvedovala, kakšna je ljubezenska situacija. Polona Patriciji: "Ti si potem favorit tukaj?" Izvedela bo, da oba mislita resno, a bo želela preveriti njegovo neomajnost. Polona: "Ti, Dejan, kaj pa če bi midva vseeno šla malo na samo?" Kaj bo naredil junak?

Pri Petru Benediku bo ozračje nabito s čustvi. Peter Moniki: "Vem vse, tudi zavedam se, kaj je bilo. Bila sva že na pijači, do poljuba je prišlo, tega ne bom rekel." Monika: "Proti usodi ne moreš nič. Kar ti je namenjeno, ti je namenjeno." S katero kandidatko se bo junak odpravil na romantičen izlet?

Maja se bo morala odločiti med Pablom in Dušanom.
Maja se bo morala odločiti med Pablom in Dušanom. FOTO: POP TV

Med Pablom Alejandrom Gelbom in Dušanom Petričem pa bo morala izbrati Maja. Tanja Postružnik Koren: "Ker je vse pri nas v bistvu en tak super eksperiment, bomo zdaj naredili sledeče. Maja, ti boš povedala, s kom od njiju dveh si želiš na romantični izlet." Za koga se bo odločila?

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
15. 11. 2025 16.02
Traparije!
ODGOVORI
0 0
Primož Rus
15. 11. 2025 15.50
Enostavno NE RAZUMEM te Kranjčeve gospodične......A ma tak EGO,da jo noben dec ne mara oz da se z lahkoto predaja medijem,da ji dvigujejo rejting z njenim igralstvom......Podobna je tisti Mesečarki iz Kp....Ona je tud POVSOD.....
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
15. 11. 2025 15.43
Enim se splača za 300 evrov, spet drugi imajo pa preveč dostojanstva, da bi se šli smešit za tako mali denar.
ODGOVORI
0 0
