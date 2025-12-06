Svetli način
Ljubezen po domače

Dejanovo in Patricijino romantično noč bo prekinila nezgoda

Velenje, 06. 12. 2025 16.28 | Posodobljeno pred 1 uro

Su.S.
2

Dejan Ponikvar in Patricija Salobir bosta prvo romantično noč zaključila, potem ko se bo izbranki pripetila nezgoda. Manuelo Fittkau in Sonjo Hojnik pa čaka posebno presenečenje.

Pari iz Ljubezni po domače bodo še naprej uživali na bolj ali manj romantičnih pobegih. A Dejanu Ponikvarju in Patriciji Salobir ne bo šlo vse po načrtih. Patricija: "Komaj sem čakala, da bova prišla do spalnice, pa še do tja nisva prišla ... Najmanj, kar sem si želela, je bilo to, da bi se najina prva romantična noč zaključila, tako kot se je."

Dušan Petrič bo svoji Manueli Fittkau pripravil večerjo na obali. Manuela: "Me je povabil na tole romantično večerjo. Sonce, morje, vse super, potem pa šok." Presenečena bo tudi Sonja Hojnik, ki je na izlet povabila Branka Cveka. Sonja: "Moram priznati, da je Brane presegel vse meje. Videti je bilo kot scena iz filma."

Manuela: "Sonce, morje, vse super, potem pa šok." FOTO: POP TV

Spremljali bomo tudi Pabla Alejandra Gelba in Majo Vozlič ter Josipa Antolića in Katico Šermek. Kako pa bosta romantični izlet zaključila Peter Benedik in Nina Radi, kot dobra prijatelja ali sorodni duši? Peter: "Veš, marsikaj se da, če imaš pravo osebo zraven."

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

2fast4
06. 12. 2025 17.38
+1
Vrjetno je dobila krce in glavobol...
stanka2
06. 12. 2025 17.12
Tole Nino so prisilili, da se je prijavila v to oddajo? Takoj se je videlo, da Peter ni njen tip, celo zoprno ji je biti z njim. Sedaj pa samo vzdihuje in joka. Komu se zdi zanimivo to gledat?
