Dekleta, ki se bodo potegovala za Mihovo srce, ne smejo biti ljubosumna

Miha išče dekle, ki je simpatično, komunikativno in ki ne ppozna trme. Ljubezen mu pomeni 'nekaj več kot prijateljstvo'. V partnerstvu si 30-letnik želi razumevanja in dobre komunikacije, ne želi pa si jeze in ljubosumja. Mu bo katera od spodnjih deklet ogrela srce?

Miha Božič FOTO: POP TV

ANICA PREBEJŠEK (35 let, Loka pri Zidanem mostu)

Pri partnerju najbolj spoštuje iskrenost. V šov Ljubezen po domače pa se je prijavila, da bi spoznala ljubezen svojega življenja. Kaj išče pri partnerju? "Ljubezen, iskrenost in razumevanje," je povedala 35-letnica. Delo na kmetiji ji ni tuje, saj je s tem odraščala in kot je povedala: "Vse, kar je potrebno, obvladam." Anica pravi, da bi jo prijatelji opisali kot mirno in prijazno.

Anica Prebejšek FOTO: POP TV

BARBARA PASTIRK (33 let, Velenje)

"Nimam sanjskega moškega. Je pa pomembno, da je iskren in da ve, kaj si v življenju želi," je povedala 33-letna Barbara in dodala, da pri partnerju išče iskrenost in poštenost. V šov se je prijavila, ker je želela izkusiti kaj novega in videti, kako potekajo takšna snemanja. Njena najljubša jed je sataraš, najljubša pijača voda. Svoj prosti čas preživlja na kolesu, hodi pa tudi na pevske vaje.

Barbara Pastirk FOTO: POP TV

KSENIJA JAN (21 let, Lukovica)

21-letnica se je v šov prijavila, da bi našla ljubezen, kot je povedala in dodala, da pri partnerju išče iskrenost, komunikativnost in razumevanje. Svojega sanjskega moškega pa opiše tako:"Da se zna zabavati, da ni ljubosumja in da je iskren, pripravljen poslušati."Prosti čas si krajša s pohodi v hribe, če pa bi lahko odpotovala kamorkoli, bi izbrala Avstralijo. Njena najljubša žival je želva, najljubša zvrst glasbe pa dalmatinska.

Ksenija Jan FOTO: POP TV

LEONIDA KOLBL (23 let, Zgornji Leskovec)

Leonida pravi, da ima rada izzive in da se je prav zato prijavil v šov. Pri partnerju išče zaupnost, preprostost in prijaznost. Rada bi našla partnerja, s katerim bi se res ujela. "Življenje na kmetiji si predstavljam kot živahno, delovno, preprosto," je povedala 24-letnica in dodala, da zna delati na vrtu in pospravljati. Leonida, ki rada telovadi, gleda televizijo in preživlja prosti čas v naravi, pravi, da bi najraje odpotovala v Združene države.

Leonida Kolbl FOTO: POP TV

MAŠA NOSE (35 let, Ljubljana)

"Pri partnerju iščem pozitivno energijo, samozavest, sproščenost in pripravljenost na družinsko življenje. Pomembno je, da mu lahko zaupam in da mi stoji ob strani. Moj sanjski moški je lep, pošten in ljubi samo mene," pravi 35-letnica, ki priznava, da si življenja na kmetiji ne predstavlja najboljše: "Vem nekaj o vzgoji zelenjave, za ostalo pa bi potrebovala inštrukcije." Maša prosti čas preživlja s triletnim sinom.