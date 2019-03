Dekleta, ki se bodo trudila v Tomažu zbuditi strast

Tomaž Bizjak si želi tiste prave, ognjene, strastne ljubezni, polne hrepenenja. Želi si preprosto, prijetno in sproščeno dekle. Katera izmed deklet bo znala v njem prižgati iskrico in osvojiti njegovo srce?

Po daljšem obdobju prebolevanja neuspele partnerske zveze in iskanja samega sebe je Tomaž zdaj pripravljen na resno zvezo. Išče prave iskrice, privlačnost, hrepenenje. Njegovo sanjsko dekle pa je privlačno, drzno, pošteno in delovno. Katera izmed junakinj bo v njem podžgala strast, ki jo išče? Dekleta, ki se bodo potegovala za njegovo ljubezen, so: ANDREJA CERAR (22 let, Dob) Andreja pri partnerju išče iskrenost in medsebojno razumevanje – pomembno ji je, da si pomagata v dobrem in slabem. Sanjski moški je zanjo preprost, zgovoren, dober človek, delaven, in "takšen, da zna punco nasmejati". Rada teče, hodi na sprehode in se druži s prijateljicami, njena sanjska destinacija je Mehika, saj obožuje mehiške nadaljevanke, najljubša skupina One Direction, najljubša žival pa konj. Prijatelji bi povedali, da je iskrena, prijazna, preprosta in da rada pomaga drugim.

ANJA MORELA (20 let, Dol pri Ljubljani) Anja je odločna, da bo osvojila Tomaževo srce ter vsem dokazala, da je delavna in se znajde na kmetiji. Ve, da je tam treba veliko delati, a se dela veseli. Rada poje, pleše in igra več instrumentov, želi si videti Pariz, obožuje pse in konje. Kako bi jo opisali prijatelji? "Da sem lepa, spoštljiva, delavna, iskrena in da se vedno nasmejim," pravi, sebe pa opiše kot pogumno.

DRAGANA LUKIĆ (32 let, Slovenj Gradec) 32-letno Dragano je Tomaž pritegnil z romantičnostjo, ki jo je izžareval v predstavitveni oddaji: "Želela sem ga spoznati, ker sem prepričana, da za vsakega obstaja tisti pravi." Njen sanjski moški je prijazen tako v besedah kot dejanjih, upošteva želje in strahove posameznika. Pomembno je tudi to, da sta partnerja "usklajena v življenju in v postelji". Je prostovoljka v zavodu za pomoč ljudem v različnih življenjskih situacijah in tudi prostovoljna gasilka, rada ustvarja iz papirja, obožuje božične romantične filme. In česa ji nihče ne bi pripisal? "Da bi se kdaj prijavila v takšno oddajo," pravi.

EVA POKLIČ (20 let, Nova Cerkev) Tomaž jo je močno pritegnil, ko ga je videla na televiziji, sicer pa išče partnerja, ki jo bo spoštoval in s katerim bi imela veliko skupnih interesov. Njen sanjski moški je iskren, prijazen, dober in razumevajoč. "Najpomembnejša je osebnost," pravi Eva. Obožuje konje, grško arhitekturo in hrano ter romantične pesmi. Prijatelji bi jo opisali kot prijazno, srčno osebo, ki vedno rada pomaga, morda pa malo manj ljudi ve, da zna biti "rahlo odštekana".

PATRICIJA ŠVIGELJ (24 let, Vrhnika) Patricijo je najbolj pritegnila Tomaževa pojava, pri partnerju pa išče iskrenost. "Pomembno je, da mu lahko zaupam, se z njim pogovarjam o vsem. In da je romantičen, simpatičen, prijazen, vesel, komunikativen in ima rad otroke," pravi. Življenje na kmetiji bi v hipu vzela za svoj nov življenjski stil, saj ima rada živali in naravo, na kmečka opravila se spozna. Zanima jo motokros, želi si odpotovati v Afriko, da bi pomagala drugim. Je pozitivna in vedno pripravljena priskočiti na pomoč, sicer pa zase pravi, da "tiha voda bregove dere".

