Denis je dobil novega konkurenta, v njegovo Metko se je zagledal tudi Janez Rebernik

Alenki Brezovšek in Doroteji Knehtl se je na kavču pridružil slačifant Kristjan. Gašper Hafner se je veselil dobljene stave, Janez Rebernik pa je začel premišljevati, da bi kontaktiral Metko Kranjc.

Alenki Brezovšek in Doroteji Knehtl se je na kavču znova pridružil Kristjan Bamburač. Povedal je, da je zaradi nočnega dela malo utrujen. Doroteja: "Kaj pa delaš?" Kristjan: "Striper sem." Alenka: "Pa pusti ga, Doroteja, če vidiš, da je sramežljiv." Kasneje mu je Alenka laskala, da je videti bolje od Davida Krulčiča, o katerem je znova nanizala kup kritik. Janezu Reberniku pa ni šlo v glavo, kako lahko greš na zmenek z dvema dekletoma.

icon-expand Doroteja je povedala, da ima fanta. FOTO: POP TV

Alenki in Kristjanu se je zdelo, da se Matej in Denis mučita na zmenku, saj sta ju junakinji vseskozi opazovali, ocenjevali in zasliševali. Alenka se je strinjala: "Sreča, da so že malo popili, če ne bi onadva že skočila s splava." Josip pa je dogajanje na dvojnem zmenku opisal z besedami: "To je ženska zarota."

icon-expand Gašperjevo veselje ob dobljeni stavi. FOTO: POP TV

Kristjan je ocenil, da je Mitja Rus zaljubljen v Sonjo, a mu je bolj všeč Natašin videz. Josip Drabik je izrazil mnenje, da so za junaka podeželja bolj primerne mačke, kajti deklet ne zna obvladati. Jaka Hafner in Janez sta se prehitro veselila, da sta dobila stavo proti Gašperju, ki je sumil, da bosta domov šli obe kandidatki in na koncu stavo tudi dobil.

icon-expand Josip sumi, da je Branku všeč Metkina soseda. FOTO: POP TV

Branko Cvek je povedal, da tudi on zna brati iz kart. Branko: "Nekaterim sem povedal, potem so me pa lovili tam po vasi." Nato je še pojasnil: "Jaz sem približno vedel, kdo je s kom in zakaj. Sem malo preveč povedal." Janez Rebernik pa je priznal, da mu je všeč Metka Krajnc, in že je premišljeval, da bi jo kontaktiral. Janez: "Da bi si malo pogledal kmetijo. To mene zanima, saj ne drugega."

icon-expand Metka Kranjc je očarala tudi Janeza Rebernika. FOTO: POP TV

