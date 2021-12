Denis je že oddan, srce mu je ukradla mlajša ženska

Denis Tajhman ni bil presenečen, ko sta se z Metko Krajnc razšla. Priznal je, da se njegova čustva do junakinje podeželja niso tako poglobila, da bi lahko govoril o zaljubljenosti. Se je pa zaljubil letos poleti, kar se mu je doslej zgodilo samo trikrat v življenju.

Denis Tajhman je bil kandidat, s katerim je Metka Krajnc zaključila romantično potovanje v Ljubezni po domače. Ko so ugasnile kamere, so počasi začele ugašati tudi ljubezenske iskrice. Metka je na snemanju zadnje oddaje povedala, da je zanjo vse potekalo prehitro. Denisa ni presenetilo, ko je, kot je pojasnila, pritisnila na zavoro: "V bistvu sem čutil, da bo tako. Vse je kazalo na to, zato sva se pogovorila in skupaj odločila, da bova prijatelja." Denis prizna, da se je v preteklosti prehitro spuščal v zveze: "V preteklosti sem bil res prehiter, ampak kasneje pa vedno bolj počasen in previden, ker ko si sam, ti tudi nič ne manjka. Včasih je boljše biti sam kot z osebo, ki ne čuti enako kot ti. V zvezo se ne spustim več tako kot včasih, kar je bila napaka, ampak iz napak se učimo."

icon-expand Prvi zmenek FOTO: POP TV

Ko je Metki prinesel drevo življenja, ni imel več upanja, da bi njuna zgodba dobila nadaljevanje: "Ko se zgodba zaključi, se zaključi in ohrani v lepem spominu. Ni povratka. Tako ali tako pa sva ohranila stike kot prijatelja." Razkril je še, da se čustva do Metke niso tako poglobila, da bi lahko govoril o zaljubljenosti: "V življenju sem bil zaljubljen trikrat, pri svojih 19-ih letih, 22-ih letih in zdaj." Čeprav so mu všeč starejše ženske, mu je letos poleti srce ukradla mlajša: "Kako bo z njo v prihodnosti, se bom prepustil, čeprav bi lahko usodo pogledal v kartah in z nihalom." Pišejo mu tudi druga dekleta, a ne pridejo v poštev, saj je zaseden, vesel pa je pozitivnih komentarjev. V smehu nam pove: "Fino je, da ti napišejo, da sem se v redu odrezal, čeprav sem v zasebnem življenju bolj sproščen, kot je videti v oddajah."

icon-expand Poletje mu je prineslo novo ljubezen ... FOTO: osebni arhiv

Na snemanje Ljubezni po domače bo imel lepe spomine in je izkušnji celo posvetil novo tetovažo: "V Ljubezen po domače sem šel po nove izkušnje, ljubezen in prijateljstvo. V spominu mi je ostalo vse, vsak dan je bil po svoje zanimiv in pester. Bilo je še bolj zanimivo, kot je prikazano v oddajah." Da Mihaela in Matej nista več skupaj, ga ni presenetilo: "Niti malo. Midva z Matejem sva bila od prvega trenutka kot brata in sva si vse povedala, si dajala nasvete in spodbudo, tako da sem vedel vse že med prvimi."

icon-expand Denisova tetovaža, ki jo je posvetil Ljubezni po domače. FOTO: osebni arhiv