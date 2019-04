Do Jake je čutila toliko kot do brokolija - nič

Za Kajo Grozina slovo od podeželskega junaka Jake Hafnerja ni bilo težko, saj ji je bil všeč kot človek, ne kot moški. Še posebej spoštuje eno od njegovih vrlin, ki jo je pokazal v odnosu do Saške. Na svojega princa še čaka, trenutno je v “fazi rabljenih robčkov in banjic sladoleda”, obenem pa se v njej prebuja skrita želja, ki ni povezana z njenim zasebnim življenjem.

Od Jake Hafnerja si se poslovila, da bi svojo možnost prepustila dekletom, ki so imela resne namene. V mislih si imela verjetno Saško? Samo njo? Od Jake sem se poslovila, ker sem do njega čutila toliko kot do brokolija - nič. Ostala dekleta so do njega čutila nekaj več, zato se mi je zdelo prav, da se umaknem. Res pa je, da sem veliko časa preživela s Saško in sem potihoma navijala zanjo. No, za njiju (smeh).

"Ženske znamo biti precej ostre druga z drugo, sploh v primeru, ko gre za moškega. To razumem tako kot kitajska navodila na šamponu (ne znam kitajsko)."

Povedala si tudi, da ti ni bila všeč tekmovalnost med vami izbrankami. Kaj se je dogajalo v zakulisju oziroma česa kamere niso ujele? Ženske znamo biti precej ostre druga z drugo, sploh v primeru, da gre za moškega. To razumem tako kot kitajska navodila na šamponu (ne znam kitajsko). Nemogoče je nekoga prisiliti v to, da te ima rad. In za kamerami se je čutila predvsem stiska punc, ki so se v Jako dejansko zagledala. Bi ženske sploh bile ženske, če si ne bi vsaj malo metale polena pod noge? (smeh) In kdo jim lahko zameri? Kot bi rekel Freud: "Nikoli nismo tako razoroženi pred trpljenjem, kot takrat ko ljubimo."

"Jaz si težko predstavljam življenje sama s seboj, kaj šele z Jako. Imava popolnoma drugačne poglede na svet. Imam namreč veliko večjo dioptrijo od njega."

Pa ti je bil Jaka sicer všeč? Bi si lahko predstavljala življenje z njim? Jaka mi je bil všeč kot človek, ne pa kot moški. Priznam, da pa na njem zelo spoštujem to, da ga ni bilo sram pokazati čustev do Saške in da nanjo ni gledal kot na možnost, ampak kot na prioriteto. To res cenim. Težko si predstavljam življenje sama s seboj, kaj šele z Jako (smeh). Imava popolnoma drugačne poglede na svet. Imam namreč veliko večjo dioptrijo od njega. V svojem pismu obema bratoma si zapisala, da si želiš princa na belem traktorju, a se pri delu na kmetiji, kot je povedal Jaka, nisi ravno izkazala. Ali bo tvoj princ še na traktorju ali bo imel kakšno novo prevozno sredstvo? Recimo temu bolj tako, da ne maram gneče in tekmovalnosti. Na začetku pa se vsi želijo izkazati v najboljši luči, ki je navadno nenaravna. Jaz sem bila tam zaradi šova, ne traktorja. Mogoče bom zdaj bolj pozorna na prince na konjih. Ali pa na konje.

"Zdaj, ko sem skoraj leto dni starejša, malo manj verjamem v prince. In malo bolj v to, da je ravno moj tisti, ki je ostal v kondomu."

Pa je že prišel kakšen princ v tvoje življenje? Zdaj, ko sem skoraj leto dni starejša, malo manj verjamem v prince. In malo bolj v to, da je ravno moj tisti, ki je ostal v kondomu. Sem pa trenutno v fazi rabljenih robčkov in banjic sladoleda, kjer za prince ni prostora. Kakšni so bili odzivi na tvoje sodelovanje v šovu Ljubezen po domače? Zagotovo je bilo veliko pohval, ker si uspela nasmejati veliko gledalcev. Odzivi so bili presenetljivo dobri. Sem zelo presenečena, da so me ljudje tako ljubeznivo sprejeli. Takšni pač so. Brez okusa (smeh). Ali boš izkoristila prepoznavnost in pripravljaš kaj posebnega v bližnji prihodnosti? Seveda si želim prepoznavnost dobro izkoristiti. Poleg tekočih nastopov pa imam nekje skrito željo po tem, da naredim en dober stand-up na temo šova. In zelo si želim spraviti na oder novo gledališko dramo. Sem pa vedno zelo skeptična glede tega, ker nisem prepričana v to, da sem ravno jaz tista, ki bi si jo želeli ljudje zares gledati.

