Monika se je sprijaznila z usodo, Maja je izbrala Pabla

'Patricija je moja'

Polona Kranjc je želela izvedeti, kaj se je dogajalo pred njenim prihodom. Patricija ji je priznala, da je v presenetljivo kratkem času razvila čustva do Dejana Ponikvarja. Poloni in Teji je dala vedeti, da ima resne namene. Tudi Dejan je med košnjo trave priznal: "Z veseljem izkoristim priložnost, da sem ob njej oziroma da sva skupaj." Nakar ju je Polona postavila na preizkušnjo: "Kaj pa, če bi midva vseeno šla na samo ... Da se še spoznava." Patricija se je pritožila, češ da je imela zmenek dan poprej, ni pa izkoristila zlate karte. Dejan se je moral odločiti sam in sklenil je, da je dovolj. Dejan: "Vedve nimata več šans. Patricija je moja." Stekla sta si v objem in se poljubila. Patriciji se je odvalil kamen od srca, tudi Dejan se je počutil fenomenalno: "Končno sva sama."

Dejan Ponikvar je izbral Patricijo.

Ko sta o veselem dogodku seznanila Dejanovo družino, sta že razmišljala o skupnem življenju in otrocih. Spominjala sta se njunega prvega zmenka in njegove obljube. Junak je izpolnil izbrankino željo in jo peljal s štirikolesnikom. Patricija: "Ta vožnja je bila zame nekaj posebnega, zato, ker sem vedela, da sva samo midva, da ni nobenega drugega več. Še bolj sem ga začutila in se mi zdi, da je bilo res čarobno." Užival je tudi junak, saj sta se lahko stisnila in v miru pogovarjala. Ni si predstavljal, da bo v šovu našel dekle, in bil je prijetno presenečen.

Josip na križarjenju za samske

Josip Antolić, Katica in Irena so se razveselili morske avanture oziroma križarjenja za samske. Junak je želel biti v kabini skupaj s Katico, a ga je kandidatka zavrnila, saj se ji je to zdelo še prehitro. Irena pa je vsa zadovoljna povedala, da je pri sebi razčistila in Josipa sprejela, takšnega, kot je. Irena: "Ne bomo se kregali, veselili se bomo, se imeli lepo. Bomo takšni, kot smo, vsi smo unikati."

Tanja Postružnik Koren je resnično presenetila Josipa in njegovi dami.

Maja se odloči za Pabla

Dušan Petrič in Pablo Alejandro Gelb sta dočakala dan D. Maja je morala odgovoriti na vprašanje, s kom želi iti na romantični izlet. Priznala je, da je občutek grozen in da se je težko odločiti. Kot je povedala, je Dušan pravi roker in bi bilo življenje z njim pravi rock and roll, a bi si glede na svojo starost želela bolj umirjeno, družinsko življenje, ki pa si ga predstavlja s Pablom. Slednji je bil tudi njen izbranec. Dušan je takoj stekel k Manueli: "Jaz imam še vedno svojo Uršulo. V vsakem primeru bi bil zmagovalec." Suzana ni čutila grenkobe, bila je hvaležna, da je spoznala prijatelja za celo življenje. Suzana: "To je včasih več kot neka romanca, iz katere ljudje največkrat pobegnemo." Pablu je privoščila srečo, a je bila mnenja, da se med njim in Majo ne bodo razvila čustva.

'Kar ti je namenjeno, ti je namenjeno'

Potem ko je Monika Petru Benediku izpovedala svoja čustva, je junak izjavil: "Imava pa en problem." Spominjal se je vsega, kar se je zgodilo med njima, tudi poljuba, nato je dodal: "Vse je bilo super, dokler ni prišla Nina." Monika: "Proti usodi ne moreš nič. Kar ti je namenjeno, ti je namenjeno." Junak je izrazil željo, da bi ostala prijatelja: "Ampak tega med nama je pa konec." Monika se je počutila, kot da bi dobila klofuto: "Ampak raje vidim, da mi nekdo iskreno pove v obraz, kaj čuti do mene, kaj si misli o meni, kakor pa da mi da neko lažno upanje." Povedala je, da bi bila vesela za Nino in zanj, če se bodo seveda med njima razvila čustva. Monika: "Jaz grem dalje, z dvignjeno glavo naprej."