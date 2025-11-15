Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYO Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Monika se je sprijaznila z usodo, Maja je izbrala Pabla

Velenje, 15. 11. 2025 21.10 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Maja je s težkim srcem izbrala Pabla Alejandra Gelba, ki se je s tem poslovil od Suzane. Dušanu Petriču je ostala Manuela, Dejan Ponikvar pa je jasno in glasno povedal, da je njegova izbranka Patricija.

'Patricija je moja'

Polona Kranjc je želela izvedeti, kaj se je dogajalo pred njenim prihodom. Patricija ji je priznala, da je v presenetljivo kratkem času razvila čustva do Dejana Ponikvarja. Poloni in Teji je dala vedeti, da ima resne namene. Tudi Dejan je med košnjo trave priznal: "Z veseljem izkoristim priložnost, da sem ob njej oziroma da sva skupaj." Nakar ju je Polona postavila na preizkušnjo: "Kaj pa, če bi midva vseeno šla na samo ... Da se še spoznava." Patricija se je pritožila, češ da je imela zmenek dan poprej, ni pa izkoristila zlate karte. Dejan se je moral odločiti sam in sklenil je, da je dovolj. Dejan: "Vedve nimata več šans. Patricija je moja." Stekla sta si v objem in se poljubila. Patriciji se je odvalil kamen od srca, tudi Dejan se je počutil fenomenalno: "Končno sva sama."

Dejan Ponikvar je izbral Patricijo.
Dejan Ponikvar je izbral Patricijo. FOTO: POP TV

Ko sta o veselem dogodku seznanila Dejanovo družino, sta že razmišljala o skupnem življenju in otrocih. Spominjala sta se njunega prvega zmenka in njegove obljube. Junak je izpolnil izbrankino željo in jo peljal s štirikolesnikom. Patricija: "Ta vožnja je bila zame nekaj posebnega, zato, ker sem vedela, da sva samo midva, da ni nobenega drugega več. Še bolj sem ga začutila in se mi zdi, da je bilo res čarobno." Užival je tudi junak, saj sta se lahko stisnila in v miru pogovarjala. Ni si predstavljal, da bo v šovu našel dekle, in bil je prijetno presenečen.

Josip na križarjenju za samske

Josip Antolić, Katica in Irena so se razveselili morske avanture oziroma križarjenja za samske. Junak je želel biti v kabini skupaj s Katico, a ga je kandidatka zavrnila, saj se ji je to zdelo še prehitro. Irena pa je vsa zadovoljna povedala, da je pri sebi razčistila in Josipa sprejela, takšnega, kot je. Irena: "Ne bomo se kregali, veselili se bomo, se imeli lepo. Bomo takšni, kot smo, vsi smo unikati."

Tanja Postružnik Koren je resnično presenetila Josipa in njegovi dami.
Tanja Postružnik Koren je resnično presenetila Josipa in njegovi dami. FOTO: POP TV

Maja se odloči za Pabla

Dušan Petrič in Pablo Alejandro Gelb sta dočakala dan D. Maja je morala odgovoriti na vprašanje, s kom želi iti na romantični izlet. Priznala je, da je občutek grozen in da se je težko odločiti. Kot je povedala, je Dušan pravi roker in bi bilo življenje z njim pravi rock and roll, a bi si glede na svojo starost želela bolj umirjeno, družinsko življenje, ki pa si ga predstavlja s Pablom. Slednji je bil tudi njen izbranec. Dušan je takoj stekel k Manueli: "Jaz imam še vedno svojo Uršulo. V vsakem primeru bi bil zmagovalec." Suzana ni čutila grenkobe, bila je hvaležna, da je spoznala prijatelja za celo življenje. Suzana: "To je včasih več kot neka romanca, iz katere ljudje največkrat pobegnemo." Pablu je privoščila srečo, a je bila mnenja, da se med njim in Majo ne bodo razvila čustva.

'Kar ti je namenjeno, ti je namenjeno'

Potem ko je Monika Petru Benediku izpovedala svoja čustva, je junak izjavil: "Imava pa en problem." Spominjal se je vsega, kar se je zgodilo med njima, tudi poljuba, nato je dodal: "Vse je bilo super, dokler ni prišla Nina." Monika: "Proti usodi ne moreš nič. Kar ti je namenjeno, ti je namenjeno." Junak je izrazil željo, da bi ostala prijatelja: "Ampak tega med nama je pa konec." Monika se je počutila, kot da bi dobila klofuto: "Ampak raje vidim, da mi nekdo iskreno pove v obraz, kaj čuti do mene, kaj si misli o meni, kakor pa da mi da neko lažno upanje." Povedala je, da bi bila vesela za Nino in zanj, če se bodo seveda med njima razvila čustva. Monika: "Jaz grem dalje, z dvignjeno glavo naprej."

Zvečer so Peter, njegovi prijatelji in kandidatke plesali in se veselili, nato je napočil trenutek odločitve. Junak je Viktorijo pohvalil kot pozitivno osebo, ki ima rada konje in je super oseba. Moniki je povedal, da sta imela že marsikaj: "Bila so čustva, bila je strast, bila je iskrenost. Jaz upam, tako, kot sem ti rekel že na prejšnjem zmenku, da boš našla tisto osebo, ki te bo res vredna." Namenila sta si dolg objem in Monika je priznala, da bo še nekaj noči razmišljala o junaku. Monika: "Ampak tukaj nimamo kaj, tako je življenje." Nini pa je junak povedal: "Ni mi žal, kar je bilo, ampak kar pa bo, bi pa rad izbral tebe za to romantično potovanje. Seveda pa, če sprejmeš." Ali bo Nina zavrnila Petrovo vabilo?

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Naslednji članek

Dejanova ljubezen bo na resni preizkušnji

SORODNI ČLANKI

Sonja bi v novem šovu skupaj s prijateljem Nejcem iskala pravo ljubezen

Vesna je spremenila mnenje o Pablu: To absolutno ni moški zame

Nina Radi: Moja dejanja in nameni v oddaji so bili iskreni

Navdušenje na kavču: Vsi moški bi se morali zgledovati po Dejanu

Okoli Silva je žensk vedno kar mrgolelo, a prave še ni našel

Suzana odgovarja na komentarje: V Pabla nisem bila zaljubljena

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330