Ljubezen po domače

Dobra novica za oboževalke, Jure Struna je trenutno samski

Velenje, 28. 12. 2025 09.29 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
Su.S.
Jure Struna

Jure Struna je užival v svoji prvi vlogi komentatorja Ljubezni po domače. Prijavo v novo sezono priporoča vsem tistim, ki vedo, kaj so in kaj iščejo. Jure je trenutno samski, njegova vrata pa ostajajo odprta.

Jure Struna ima za seboj prvo vlogo komentatorja v Ljubezni po domače na kavču, v kateri se je izkazal z realnimi in pronicljivimi komentarji pestrega dogajanja na kmetijah. Jure: "Iskreno, zelo sem užival. Kot nekdo, ki je šov že doživel tudi z druge strani, sem lahko komentiral realno in brez olepševanja. Zdelo se mi je pomembno povedati tisto, kar gledalci pogosto čutijo doma na kavču, pa si morda sami ne znajo ubesediti."

Jure Struna, Patricija Harl in Sara Feher v Ljubezni po domače na kavču
Jure Struna, Patricija Harl in Sara Feher v Ljubezni po domače na kavču
FOTO: POP TV

Njegove napovedi so se tudi uresničile. Vsi sodelujoči, z izjemo Dejana Ponikvarja in Patricije Salobir, so po koncu snemanja ostali prijatelji. Ali ga je karkoli vendarle presenetilo? Jure: "V resnici ne pretirano. Že med snemanjem se je videlo, kje so odnosi bolj prijateljski in kje ima zgodba globlje temelje. Morda me je presenetilo le to, kako hitro se po koncu snemanja nekatere stvari umirijo in postavijo na realna tla, ampak tudi to je del življenja po šovu."

Dejan in Patricija sta za razliko od ostalih zadela na ljubezenski loteriji in nadaljujeta svojo pravljico. Letos spomladi sta postala starša male Hajdi. Jure pravi, da ga je novica resnično razveselila. Jure: "To je ena tistih zgodb, ki dokazujejo, da se v šovu včasih res lahko rodi nekaj pravega. Ob takih novicah se še bolj zavedaš, da vse skupaj ni samo televizija, ampak tudi resnično življenje."

Mamica je prav med predvajanjem Ljubezni po domače in Kavča postala tudi Patricija Harl, njegova sokomentatorka. Patricija je bila sicer njegova izbranka v sezoni, v kateri je sodeloval, a je kasneje srečo našla s Kristianom. Tudi onadva sta se letos razveselila prihoda prvorojenke. Seveda se je skupaj z njima veselil tudi Jure: "To je čudovita novica. Rojstvo otroka je vedno nekaj posebnega, ne glede na šov ali kamere. Vesel sem zanjo in ji iskreno privoščim vse lepo, kar prinese materinstvo."

Tako kot mu privoščita srečo Patricija in druga sokomentatorka s kavča, Sara Feher, ki sta mu v najmanj eni oddaji naredili konkretno reklamo. Ko se pošalimo, ali je na njune pohvale padla kakšna 'fajn deklina' in ni več samski, v smehu odgovori: "Malo sta mi res dvignili ego. Trenutno sem samski, ne zapiram pa vrat – če pride prava, super, če ne, pa tudi znam uživati v tem, kar delam in živim."

Jure uživa v delu na svojem ranču, njegova vrata pa so odprta.
Jure uživa v delu na svojem ranču, njegova vrata pa so odprta.
FOTO: osebni arhiv

Ekipa Ljubezni po domače pa že išče nove kandidate in kandidatke. Izkušeni Jure ima posebno priporočilo za prijavo: "Bi jo priporočil, ampak samo tistim, ki vedo, kdo so in kaj iščejo. Šov ti lahko da veliko – izkušnjo, prepoznavnost, celo ljubezen – hkrati pa te tudi precej razgali. Če si iskren do sebe, je lahko zelo lepa življenjska šola."

Juretovo življenje se še vedno vrti okoli konj. Na svojem konjeniškem ranču Prebil v Šentvidu pri Stični ima jahalno šolo, sam tudi tekmuje. In kaj ob praznikih in prihajajočem novem letu sporoča gledalkam in gledalcem? Jure: "Gledalcem bi zaželel, da si med prazniki vzamejo čas zase in za ljudi, ki jim nekaj pomenijo. Na ranču bodo prazniki mirni, domači in delovni – tako kot jih imam najraje. V novo leto pa grem z željo po zdravju, miru in novih izzivih, tako zase kot za vse, ki nas spremljajo."

Ljubezen po domače išče nove kandidatke in kandidate. Prijavite se in se pripravite na nepozabne dogodivščine in nova poznanstva. Morda bo med njimi vaša sorodna duša.

ljubezen po domače 2025 jure struna

Alenka Brezovšek: Takšne zgodbe dajejo ljudem upanje

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stanley
28. 12. 2025 10.18
A se je vmes ločil?
Odgovori
+1
1 0
Malo_sutra
28. 12. 2025 10.07
Haha resno… ful oblegan drgac al kaj?
Odgovori
+4
4 0
3320.
28. 12. 2025 09.49
Kdo?
Odgovori
+4
4 0
misterbin
28. 12. 2025 09.44
Nikjer nisem zasledil vprašanja ,če je samski
Odgovori
+2
2 0
