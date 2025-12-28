Dobra novica za oboževalke, Jure Struna je trenutno samski

Jure Struna ima za seboj prvo vlogo komentatorja v Ljubezni po domače na kavču , v kateri se je izkazal z realnimi in pronicljivimi komentarji pestrega dogajanja na kmetijah. Jure: " Iskreno, zelo sem užival. Kot nekdo, ki je šov že doživel tudi z druge strani, sem lahko komentiral realno in brez olepševanja. Zdelo se mi je pomembno povedati tisto, kar gledalci pogosto čutijo doma na kavču, pa si morda sami ne znajo ubesediti. "

Njegove napovedi so se tudi uresničile. Vsi sodelujoči, z izjemo Dejana Ponikvarja in Patricije Salobir, so po koncu snemanja ostali prijatelji. Ali ga je karkoli vendarle presenetilo? Jure: "V resnici ne pretirano. Že med snemanjem se je videlo, kje so odnosi bolj prijateljski in kje ima zgodba globlje temelje. Morda me je presenetilo le to, kako hitro se po koncu snemanja nekatere stvari umirijo in postavijo na realna tla, ampak tudi to je del življenja po šovu."

Dejan in Patricija sta za razliko od ostalih zadela na ljubezenski loteriji in nadaljujeta svojo pravljico. Letos spomladi sta postala starša male Hajdi. Jure pravi, da ga je novica resnično razveselila. Jure: "To je ena tistih zgodb, ki dokazujejo, da se v šovu včasih res lahko rodi nekaj pravega. Ob takih novicah se še bolj zavedaš, da vse skupaj ni samo televizija, ampak tudi resnično življenje."

Mamica je prav med predvajanjem Ljubezni po domače in Kavča postala tudi Patricija Harl, njegova sokomentatorka. Patricija je bila sicer njegova izbranka v sezoni, v kateri je sodeloval, a je kasneje srečo našla s Kristianom. Tudi onadva sta se letos razveselila prihoda prvorojenke. Seveda se je skupaj z njima veselil tudi Jure: "To je čudovita novica. Rojstvo otroka je vedno nekaj posebnega, ne glede na šov ali kamere. Vesel sem zanjo in ji iskreno privoščim vse lepo, kar prinese materinstvo."

Tako kot mu privoščita srečo Patricija in druga sokomentatorka s kavča, Sara Feher, ki sta mu v najmanj eni oddaji naredili konkretno reklamo. Ko se pošalimo, ali je na njune pohvale padla kakšna 'fajn deklina' in ni več samski, v smehu odgovori: "Malo sta mi res dvignili ego. Trenutno sem samski, ne zapiram pa vrat – če pride prava, super, če ne, pa tudi znam uživati v tem, kar delam in živim."