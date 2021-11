Doroteja bi skočila Metki v zelje, morda bo kontaktirala lepega profesorja

Alenki Brezovšek so na uho prišle govorice, da sta Tamara Korošec in Janez Rebernik par. Doroteja Knehtl je hitro poklicala Tamaro, ki tega ni zanikala, Janez pa se je čudil, ko je ob Doroteji videl svoji kandidatki. Tamaro je zanimalo, če je Darja kaj ljubosumna nanjo: “Ker me je tako čudno gledala. Me ni niti pozdravila.” Darja pa je povedala: “Sem bila zelo vesela, da sem ga videla, da ga vidim, da je srečen, mogoče celo z drugo žensko ... Mu privoščim vse najboljše.” Vsako oddajo Ljubezen po domače in Ljubezen po domače na kavču si lahko že en teden prej ogledate na VOYO.