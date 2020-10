Doroteja Knehtl: Alenko je lahko sram, da me javno ogovarja

Doroteja Knehtl je bila v oddaji Ljubezen po domače precej kritična do Alenke Brezovšek. Zmotilo jo je vse, od njenih izjav do načina oblačenja. Snubka Janeza Rebernika je vrnila udarec, češ da bi morala biti komentatorka bolj prijazna in tolerantna do drugačnih od sebe, ter dodala, da so prav njeni komentarji slaboumni in da bi se morala izobraževati in širiti obzorja, da bi to spremenila.