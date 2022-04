Doroteja Knehtl presenetila v izzivalni opravi

Kot je komentirala Alenka Brezovšek, so Janezu Reberniku oči že drugič skoraj padle iz jamic, ko je zagledal Dorotejo Knehtl. Komentator pa je občudoval tudi Mijo Rovtar in Tanjo Zajc Zupan.

Doroteja Knehtl je presenetila Janeza Rebernika, ko je prisedla v izzivalni opravi sobarice. Alenka Brezovšek je opazila: “Ko je Janez videl Dorotejo kot sobarico, so mu oči skoraj padle ven in jezik se mu je raztegnil kot rdeča preproga.” Doroteja je opozorila: “Ampak to je bil samo hec, da ne bodo ljudje mislili, da je to iz pornografskega filma.” Kasneje ji je Janez predlagal, da bi šla po oddaji na ježo.

icon-expand Janez je obsedel odprtih ust. FOTO: POP TV

Ko je Janez zagledal zadovoljni Sajro in Tejo, se je zahvalil Milanu: “Ti res delaš v dobrobit naše države.” Irena Drozg se ni strinjala, češ da bo osma na vrsti, če ga bo vzela. Irena: “Fantje, kot je Milan, niso za resno zvezo. To so večni osvajalci, osvajajo vse po vrsti in to pride v poštev samo za ženske, ki si ga želijo za eno noč.”

icon-expand Sonja in Mitja kdaj tudi zapojeta. FOTO: POP TV

Janez je v nadaljevanju občudoval tudi izklesano telo Mije Rovtar. Janez: “Za ta leta fina dama.” Irena pa je bila seveda bolj pozorna na Lovra: “Joj, kako zaljubljeno jo gleda.” Všeč ji je bilo tudi, ko je Mijin snubec začel primerjati violino in žensko. Irena: “Da ni tisto direktno: 'Čuj, rad te imam. Greva spat.'” Julijana in Alenka pa se nista strinjali – Lovrova poezija ju ni prav nič ganila.

icon-expand Irena bo odslej gledala Ibrahima. FOTO: POP TV