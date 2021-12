Doroteja sporoča profesorju: Jaz rabim inštrukcije, pokliči me

Doroteja Knehtl je med ogledom Ljubezni po domače izjavila, da ji profesor Alen ni več všeč, a si je hitro premislila. Branko Cvek je razočaral Metko Šeškar, Mitja Rus pa je razjezil Gašperja Hafnerja.

Zdenka je svoji prijateljici Metki Šeškar zatožila Branka Cveka, češ da ji pošilja sporočila. Branko je to takoj zanikal: “Larifari.” Josip Drabik mu je sicer svetoval, naj razjasni zadeve: “Kdor seje veter, žanje vihar.” A ker Branko tega ni storil, je bil kasneje res deležen ‘bombardiranja’. Zdenka mu je očitala, da bi se moral posvetiti Metki, on se je branil, češ da je vse nedolžno, Metka pa je bila odločna: “To ni nobena nedolžnost. To je začetek konca.”

icon-expand Branko jih je slišal. FOTO: POP TV

Gašper Hafner je protestiral, ko je Mitja Rus pozvonil na Sonjinih vratih: “To je korupcija.” Komentator je namreč stavil, da Mitja ne bo izbral nobene kandidatke in se je v prejšnji oddaji prehitro veselil. Ko je Sonja Mitju kazala jabolko, je Jaka ocenil: “Tale Mitja prvič vidi tako jabolko. Zanj je to šnops (žganje) v trdem agregatnem stanju.” Alenka je opazila, da je Mitja Sonjo požiral z očmi, ko se je pokazala v kopalkah.

icon-expand Janez nima sreče z dekleti. FOTO: POP TV

Ko so komentarorji zagledali Miroslavovo hčerko Aleksandro, niso skrivali navdušenja. Alenka Brezovšek: “Lepotica ... Noro pleše.” Gašper o Miroslavu: “Lepe otroke dela.” Še Branka je zgrabilo, da bi šel v akcijo: “O, glej, glej! Koširjeva hčer. Ta je pa taprava.” Občudovali so tudi neformalna mladoporočenca. Gašperju sta se zdela prisrčna, Alenka je prišla do spoznanja, da se čudeži dogajajo, Darja Sančanin pa je dodala: “To so sanje, ki so se uresničile.”

icon-expand Doroteja sporoča profesorju Alenu: "Pokliči me." FOTO: POP TV

Veliko pozornosti je znova pritegnil profesor Alen. Doroteja Knehtl je med ogledom interakcij z Metko Krajnc naznanila, da ji profesor ni več všeč. Ko pa se je poslovil od Metke, si je očitno premislila: “Profesor je odšel in jaz rabim inštrukcije. Pokliči me.” Ljubezen po domače in Ljubezen po domače na kavču bosta na sporedu nocoj, od naslednjega tedna naprej pa znova samo ob sobotah na POP TV. Vsaka oddaja je že teden dni prej na VOYO.

icon-expand