Dragana: Patricija ni pravo dekle za Tomaža

Z Dragano Lukić smo se pogovarjali o tem, ali je bila razočarana, ker je Tomaž Bizjak ni povabil na romantično potovanje, kakšno mnenje si je ustvarila o podeželskem junaku in, ali je Patricija pravo dekle zanj.

Tomaž Bizjakse je od Dragane Lukić poslovil kar dvakrat. Prvič je pakirala pred izborom njegovih dveh srčnih superfinalistk, a si je takrat premislil in namesto nje domov poslal Evo Poklič. Dragana je tako dobila obljubljeni zmenek, a ko je napočil čas za končno odločitev, se je tehtnica nagnila v prid Patriciji Švigelj. Zanimivo je, da je Dragana to dejstvo sprejela bolj mirno kot svojo prvo 'izločitev', a to ni bilo zaradi upanja da si bo Tomaž znova premislil. Dragana: "Prvič sem bila samo presenečena, drugič pa nisem bila razočarana."

Dragana ni bila razočarana, ker se Tomaž ni odločil zanjo. FOTO: POP TV

Tomaž je z vabilom na romantično potovanje večjo težo dal privlačnosti, ki jo je čutil do Patricije, kot pa pogovorom, v katerih sta se zelo ujela z Dragano. Svoje mnenje o Tomažu so si ustvarili tudi gledalci in kar nekaj je takšnih, ki ga imajo precej v zobeh, toda izbranke so tiste, ki so ga uspele bolje spoznati. In kakšno mnenje si je o njem ustvarila Dragana? "Žal na mnenja drugih ne moremo vplivati, načeloma je bil namreč Tomaž prijazen do nas," nam je razkrila.

Reakciji Tomaževih izbrank FOTO: POP TV

In ko se dotaknemo vprašanja, ali je Patricija po njenih opažanjih pravo dekle zanj, je Dragana kratka in jedrnata: "Ni." Dodala pa je, da je zaradi sodelovanja v oddaji deležna veliko različnih odzivov, med drugim: "Če sem jaz tista iz oddaje, kako to, da ni izbral mene." A življenje gre naprej in očitno se tudi pri njej na ljubezenskem področju nekaj kuha. Vsaj to je moč razbrati iz njenega skrivnostnega odgovora: "Hm, zaenkrat tega še ne morem komentirati."

Dragana meni, da Patricija ni prava za Tomaža FOTO: POP TV

