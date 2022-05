Drago bo po končanem potovanju šokiral s svojim dejanjem

Drago Kosmač in njegova izbranka Mojca bosta nadaljevala svojo romantično avanturo na Madžarskem. Čeprav si bosta čedalje bliže, objeta bosta hodila po mestu, se stiskala v hotelski postelji, pa bo Drago po končanem potovanju šokiral s svojim dejanjem.

Ljubezenski plamen med Mijo Rovtar in Lovrom pa bo postajal vedno večji in zaljubljenca bosta skoraj pozabila, da morata domov. Izbranec se tudi ne bo mogel upirati Mijinim čarom in jo bo v nekem trenutku prijel za koleno. Mija: “V javnosti? Kaj pa stara kavalirska?”