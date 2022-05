Drago je izbral Mojco, Juretova izbranka je Patricija

Romantičnega oddiha s svojima junakoma podeželja sta se razveselili Mojca in Patricija. Lovro se je odločno odzval na provokacije Mije Rovtar, ki je nad svojim izbrancem v resnici navdušena. Jure Novak pa je preživel dve novi Leini preizkušnji.

Jure Struna se odloči za Patricijo Jure Struna se je pred končno odločitvijo še zadnjič pomenkoval s Patricijo in Saro. Prva mu je laskala, češ da se ji zdi v redu. Druga mu je povedala enako, poleg tega ji je bilo všeč, ker med njo in Patricijo ni bilo hude krvi. Jure: “Najboljše, da kar obe izberem.” Sara: “Bomo imeli izlet v troje.” A je prišla Tanja Postružnik Koren in moral je izbrati eno. Po eni strani se je veselil, po drugi pa je mu je bilo težko pri srcu.

Dekleti sta Juretovo odločitev pričakali objeti. Sara ga je še posebej pohvalila, saj je dober po srcu, skrbi za ženske in živali ter ima dobro in čisto dušo. Patricija se je strinjala, češ da junak podeželja nima nobene napake. Jure ju je pohvalil kot samozavestni, pridni, prijazni in olikani dekleti, ki imata radi živali in znata otroki, hkrati pa sta tudi pogumni, hrabri, vzdržljivi in gibčni. Zato je bila odločitev res težka, na koncu pa se je poslovil od Sare. Ta je Juretu in Patriciji napovedala lepo prihodnost, saj sta si značajsko podobna in si oba želita otrok.

Jure in Patricija sta ob prihodu na romantično destinacijo nazdravila, nato pa je izbranka Juretu povedala, da bi se lahko sedaj on bolj potrudil zanjo. Junak podeželja je napovedal, da jo bo razvajal, tako da bo domov odšla zadovoljna. Bila je vesela, ker jo je izbral, oba pa sta bila malce v zadregi. Patricija: “To je dober znak. Moraš biti malo nervozen, če ti je nekdo vsaj malo všeč.” Jure je še napovedal, da se bo obnašal vljudno in olikano, kot pravi moški, če pa bo dobil pravi odziv, bo postalo zelo vroče.

'Bolj ko te zafrkavam, več mi pomeniš' Mija Rovtar in Lovro pa sta že uživala na valovih. Junakinja podeželja se je počutila kot majhen otrok in je nagajala Lovru, češ da pogreša fanta in vidi Milana. Lovro: “Razumem, da malo provociraš. Boš nehala?” Ona pa ni hotela priznati, da ji je bilo z njim lepo, ker se je bala, da se bo potem spremenil. Mija: “Enostavno nisem vajena tako dobrih oseb okoli sebe.” Lovro: “Ti provociraš, ker se me malo bojiš.” Mija: “Saj bova imela sobi narazen.” Lovro je upal, da se bo zresnila, v nasprotnem primeru bo tudi sam drugače ravnal. Pa mu je le resneje povedala, da se ob njem počuti lepo, varno in ljubljeno.

Mija je nato postala zaskrbljena, saj je Lovro napovedal resen pogovor, kajti dobil je občutek, da noče biti z njim. Zagotovila mu je, da bi v tem primeru izbrala drugega, in dodala: “Jaz sem tako vesela, da sem tu s teboj, da se mi kar odpelje ... Bolj ko te zafrkavam, več mi pomeniš.” Po tistem sta oba postala boljše volje, Miji pa je bilo všeč, ker njen izbranec zna postaviti meje in je odločen.

'Če nama je usojeno, bova prišla skupaj' Lea je imela še eno, posebno presenečenje za Jureta Novaka. Lea: “Mogoče za njega malo neprijetno.” Zanj je pripravila piknik z jedmi, ki jih še ni jedel, od sušija do bakalarja. Jure, ki najbolj uživa v testeninah in pici: “To je pa prehuda preizkušnja.” Medtem ko se je trudil s pokušanjem, jo je zanimalo, kako dobro jo je spoznal. Bila je presenečena, ker je prestopil meje udobja in ker je dokazal, da je pripravljen na kompromise. Povedala mu je, da ji je prirasel k srcu, on pa njej, da ni veliko pričakoval, a da mu je že prvi dan padla v oči in se je zelo navezal nanjo. Jure: “Če nama je usojeno, bova prišla skupaj.”

Čustveno Dragovo slovo od Tatjane Drago Kosmač je bil malo napet, ker je moral sprejeti končno odločitev. Tatjana se je lepo uredila in nameravala dokazati, da tudi ona zna kaj postoriti v kuhinji. Mojca, ki ji je junak podeželja postajal vedno bolj všeč, pa se je želela dokazati z drugimi deli. Tako je imel Drago še težjo odločitev in na pomoč mu je priskočil stari prijatelj Milan Podgornik. Junak podeželja pretekle sezone si je kandidatki dobro ogledal in bil navdušen. Dragu: “Sem opazil, da bi želel eno kar zase zadržati.” A mu je Milan zaželel srečo in odšel.

Drago je opazil, da imata njegovi kandidatki solze v očeh. Povedal jima je, da je bila zaradi zadnjega dne njegova odločitev še težja, na koncu pa se je poslovil od Tatjane. Povedal ji je, da je izredna, prijetna ženska, ki bi si jo vsak moški želel pod svojo streho. Tajtana se je odločila, da bo počakala nanj in da jo bomo še videli. Dodala je, da ima za seboj lepo izkušnjo, za katero je hvaležna Dragu in vsem ostalim, s katerimi je preživljala te dni. Mojca je bila presenečena, ker je ostala. Povedala je, da je bil Drago vse do konca pravi kavalir, ki se je enako posvečal vsem kandidatkam. Vesela je bila izleta v Lenti, kjer je Drago v mladosti tekmoval v triatlonu.

