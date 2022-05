Drago po izletu z Mojco v Tatjanin objem

Nada Zajc in Ivan sta prespala v Lipici in zjutraj z navdušenjem opazovala, kako so se konji iz ograde odpravili na pašo. Nada: “ Kaj takega nisem še nikoli doživela. ” Za Ivana je imela še eno presenečenje, povabila ga je na ježo z lipicancem. Izbranec je bil presrečen, junakinja podeželja pa vzhičena in zadovoljna. Ko pa se je končno vzpela v sedlo, jo je Ivan motil z nenehnimi komentarji. Ko je bil na vrsti sam, mu je vrnila milo za drago. Kasneje sta uživala med sprehodom ob obali in v botaničnem vrtu. Nadi je bilo nerodno, ker je hotel zaplesati z njo, a je ugodila njegovi želji. Všeč pa ji je bilo, ker ji je namenil veliko lepih besed, česar že dolgo ni doživela.

Potovanje sta zaključila z večerjo, kjer je Ivan Nadi še naprej laskal s komplimenti, kajti Nada se mu je zdela čudovita. Njo pa je zanimalo, če bi kaj spremenil v življenju. Kot je opazila, se preveč razdaja za druge, nase pa pozabi. Povedal ji je, da je, ko je bil sam, zadovoljstvo našel v delu, in da ga bo morda prav ona spremenila. Obljubil je, da bi si zagotovo vzel čas zanjo. Za konec ji je poklonil uro, da bi se ji zahvalil za vse, kar je doživel z njo. Nada: “ Ivan kar zna presenetiti in to v ključnem trenutku, tako da ga ni za podcenjevati. ”

Drago Kosmač in Mojca pa sta nadaljevala s spoznavanjem. Izbranka je povedala, da urice preživljata polno in da so tudi noči malo bolj pestre. Razkrila je, da ji je Drago izjemno privlačen. Izbranka ga je želela presenetiti z obiskom bolšjega sejma in je, kot je povedal, zadela žebljico na glavico. Težava je bila samo, ker ni hotel oditi od tam. A je bila na koncu ona bolj zadovoljna, ker je nabrala več stvari, Drago pa se je spraševal, od česa bosta živela, ker je na sejmu pustil svojo pokojnino.

Ob koncu izleta mu je povedala, da ji je bilo zelo prijetno, on pa, da se še premalo poznata in da se boji hitrih odločitev. Mojca ga je vprašala, če mu je žal, da na izlet ni povabil Tatjane , a je stal za svojo odločitvijo. Kasneje je povedal, da bi se odzval, če bi ga Tatjana poklicala. Mojca je še dodala, da ji je Drago všeč, da ji je simpatičen in da bi z njim preživela jesen svojega življenja.

A Drago se je po koncu izleta na poti do doma ustavil v cvetličarni, kjer je kupil šopek in z njim presenetil Tatjano. Ta je bila vsa iz sebe in je sklepala, da Drago nekaj čuti do nje. Junak podeželja je pojasnil, da mu nekaj ni dalo miru, zato je prišel do nje. Zavedal se je, da si obe dami želita biti z njim in ni se hotel prenagliti s svojo odločitvijo. Tatjana je povedala, da bi se z veseljem še kdaj srečala z njim, nato pa sta se objela in poljubila. Tatjana: “Naj se zgodi, da bova z Dragom srečna do konca življenja ... Če vklopim svoj jasnovidni čut, vidim poroko med menoj in Dragom.”

Mija in Lovro srečna, da sta se našla

Mija Rovtar je izredno uživala na rajskih Brionih, a je imela slabo vest, ker je pozabila na svojo mamo. Tisti dan je praznovala 92. rojstni dan. Mija: “Jaz bi kar domov plavala.”

Lovro jo je tolažil, češ da bosta tam že isti dan. Tudi sam je pogrešal svoje otroke. Zaupal je še, da so ti vedeli, da bo šel na snemanje, ni jim pa povedal, kakšno. Ne povsem mimogrede je razkril tudi, da ima z Mijo resne namene. Junakinja podeželja je bila presenečena, ker se je nameraval podati med vegetarijance, kar je tudi sama, poleg tega je postal sproščen in razigran. Ponovila je, da je čudovit moški in da je na njem prav nič ne moti.